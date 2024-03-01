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Россельхознадзор обсудил прямые поставки семян растений из Чили
Россельхознадзор обсудил прямые поставки семян растений из Чили - 01.03.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор обсудил прямые поставки семян растений из Чили
Россельхознадзор обсудил с компетентным ведомством Чили прямой импорт семян сельскохозяйственных растений в Россию, говорится в сообщении ведомства. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:22+0300
2024-03-01T12:22+0300
2024-03-01T12:22+0300
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россельхознадзор обсудил с компетентным ведомством Чили прямой импорт семян сельскохозяйственных растений в Россию, говорится в сообщении ведомства. "Двадцать девятого февраля Россельхознадзор в формате видеосвязи провел переговоры с представителями министерства сельского хозяйства правительства Чили по вопросам прямых поставок семян сельскохозяйственных растений из республики в Россию", - сообщает служба. По данным чилийской службы, приведенным Россельхознадзором, на российский рынок ежегодно экспортируется порядка 700 тонн семян сельскохозяйственных растений. Основной объем - 98% - поступает через европейские страны - Нидерланды, Францию, Австрию, Венгрию. "Для решения вопроса о переходе на прямые поставки семян из Чили представители иностранного ведомства сообщили о необходимости проведения консультаций с отраслевыми союзами и основными производителями семян", - уточнили в службе. В ходе переговоров Россельхознадзор поблагодарил минсельхоз Чили за приглашение посетить страну для проведения аудита семеноводческих лабораторий, который предварительно запланирован на март этого года. Для обсуждения деталей предстоящего визита стороны также договорились провести дополнительные консультации.
https://1prime.ru/20240228/845467493.html
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россельхознадзор, чили, семена
Россельхознадзор, ЧИЛИ, семена
Россельхознадзор обсудил прямые поставки семян растений из Чили
Россельхознадзор обсудил с коллегами из Чили прямой импорт семян сельхозрастений
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россельхознадзор обсудил с компетентным ведомством Чили прямой импорт семян сельскохозяйственных растений в Россию, говорится в сообщении ведомства.
"Двадцать девятого февраля Россельхознадзор в формате видеосвязи провел переговоры с представителями министерства сельского хозяйства правительства Чили по вопросам прямых поставок семян сельскохозяйственных растений из республики в Россию", - сообщает служба.
По данным чилийской службы, приведенным Россельхознадзором, на российский рынок ежегодно экспортируется порядка 700 тонн семян сельскохозяйственных растений. Основной объем - 98% - поступает через европейские страны - Нидерланды, Францию, Австрию, Венгрию.
"Для решения вопроса о переходе на прямые поставки семян из Чили представители иностранного ведомства сообщили о необходимости проведения консультаций с отраслевыми союзами и основными производителями семян", - уточнили в службе.
Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай
В ходе переговоров Россельхознадзор поблагодарил минсельхоз Чили за приглашение посетить страну для проведения аудита семеноводческих лабораторий, который предварительно запланирован на март этого года. Для обсуждения деталей предстоящего визита стороны также договорились провести дополнительные консультации.