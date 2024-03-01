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Россиян предупредили о мошенническом марафоне от имени Блиновской
Россиян предупредили о мошенническом марафоне от имени Блиновской - 01.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенническом марафоне от имени Блиновской
Аферисты запустили "эксклюзивный" марафон от имени арестованной ранее Елены Блиновской, заявила РИА Новости адвокат блогера Наталья Сальникова. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:34+0300
2024-03-01T12:34+0300
2024-03-01T12:38+0300
мошенники
елена блиновская
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Аферисты запустили "эксклюзивный" марафон от имени арестованной ранее Елены Блиновской, заявила РИА Новости адвокат блогера Наталья Сальникова.По ее словам, сайт, использующий фотографии и цитаты Блиновской, запустил марафон, раскрывающий "всю правду о задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим". Его участникам всего за 990 рублей обещают личное общение с блогером, которая "поделится своими мыслями, опытом и работой над своими ошибками"."Это не ее сайт, его создали мошенники. Мы уже подали заявление в полицию, чтобы установили, кто это сделал, и приняли меры", — сообщила Сальникова.Она полагает, что речь может идти о попытке аферистов завладеть деньгами потенциальных участников марафона."Королеву марафонов" Блиновскую задержали в апреле 2023 года и вменили ей неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей, а также легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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мошенники, елена блиновская
мошенники, Елена Блиновская
Россиян предупредили о мошенническом марафоне от имени Блиновской
Адвокат Блиновской: мошенники запустили новый марафон от имени блогера
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Аферисты запустили "эксклюзивный" марафон от имени арестованной ранее Елены Блиновской, заявила РИА Новости адвокат блогера Наталья Сальникова.
По ее словам, сайт, использующий фотографии и цитаты Блиновской, запустил марафон, раскрывающий "всю правду о задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим". Его участникам всего за 990 рублей обещают личное общение с блогером, которая "поделится своими мыслями, опытом и работой над своими ошибками".
"Это не ее сайт, его создали мошенники. Мы уже подали заявление в полицию, чтобы установили, кто это сделал, и приняли меры", — сообщила Сальникова.
Она полагает, что речь может идти о попытке аферистов завладеть деньгами потенциальных участников марафона.
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"Королеву марафонов" Блиновскую задержали в апреле 2023 года и вменили ей неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей, а также легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.