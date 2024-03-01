https://1prime.ru/20240301/845779789.html

Захарова призвала французов не умирать от стыда после заявлений Макрона

Захарова призвала французов не умирать от стыда после заявлений Макрона - 01.03.2024, ПРАЙМ

Захарова призвала французов не умирать от стыда после заявлений Макрона

Заявляя о том, что французы не будут умирать за Украину, главе МИД Франции Стефану Сежурне нужно было также подумать о том, что им не стоит умирать и от стыда... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T12:58+0300

2024-03-01T12:58+0300

2024-03-01T12:58+0300

эммануэль макрон

мария захарова

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заявляя о том, что французы не будут умирать за Украину, главе МИД Франции Стефану Сежурне нужно было также подумать о том, что им не стоит умирать и от стыда после каждого заявления президента страны Эммануэля Макрона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Сежурне заявил, что республика не будет направлять войска на Украину для ведения боевых действий, французы не будут умирать за Киев.Макрон же ранее заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Позже после обрушившейся на него критики французский лидер заверил, что тщательно обдумал это заявление."Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента Макрона", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20240301/845760804.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, мария захарова