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Захарова призвала французов не умирать от стыда после заявлений Макрона - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова призвала французов не умирать от стыда после заявлений Макрона
Захарова призвала французов не умирать от стыда после заявлений Макрона - 01.03.2024, ПРАЙМ
Захарова призвала французов не умирать от стыда после заявлений Макрона
Заявляя о том, что французы не будут умирать за Украину, главе МИД Франции Стефану Сежурне нужно было также подумать о том, что им не стоит умирать и от стыда... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:58+0300
2024-03-01T12:58+0300
эммануэль макрон
мария захарова
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заявляя о том, что французы не будут умирать за Украину, главе МИД Франции Стефану Сежурне нужно было также подумать о том, что им не стоит умирать и от стыда после каждого заявления президента страны Эммануэля Макрона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Сежурне заявил, что республика не будет направлять войска на Украину для ведения боевых действий, французы не будут умирать за Киев.Макрон же ранее заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Позже после обрушившейся на него критики французский лидер заверил, что тщательно обдумал это заявление."Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента Макрона", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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эммануэль макрон, мария захарова
Эммануэль Макрон, Мария Захарова
12:58 01.03.2024
 
Захарова призвала французов не умирать от стыда после заявлений Макрона

Захарова: французам не стоит умирать от стыда после каждого заявления Макрона

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заявляя о том, что французы не будут умирать за Украину, главе МИД Франции Стефану Сежурне нужно было также подумать о том, что им не стоит умирать и от стыда после каждого заявления президента страны Эммануэля Макрона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Сежурне заявил, что республика не будет направлять войска на Украину для ведения боевых действий, французы не будут умирать за Киев.
Макрон же ранее заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Позже после обрушившейся на него критики французский лидер заверил, что тщательно обдумал это заявление.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Все стало хуже. Раскрыто, какой "подарок" Макрон сделал Украине
09:22
"Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента Макрона", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
 
Эммануэль МакронМария Захарова
 
 
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