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"Газпром" начал тендер по продаже активов в Северном море - 01.03.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" начал тендер по продаже активов в Северном море
"Газпром" начал тендер по продаже активов в Северном море - 01.03.2024, ПРАЙМ
"Газпром" начал тендер по продаже активов в Северном море
"Газпром Интернэшнл Лимитед" (дочерняя компания "Газпрома") запустила тендер по продаже активов в Северном море, включая долю в 50% в совместном предприятии с... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T13:04+0300
2024-03-01T13:12+0300
газпром
wintershall dea
активы
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром Интернэшнл Лимитед" (дочерняя компания "Газпрома") запустила тендер по продаже активов в Северном море, включая долю в 50% в совместном предприятии с немецкой Wintershall Dea, следует из материалов компании на электронной площадке "ЭТП Газпромбанк". "МКООО "Газпром Интернэшнл Лимитед" начала конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море. Соответствующую заявку компания разместила на электронной торговой площадке Газпромбанка. Планируется реализовать 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит", - говорится в сообщении.
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газпром, wintershall dea, активы
Газпром, Wintershall Dea, активы
13:04 01.03.2024 (обновлено: 13:12 01.03.2024)
 
"Газпром" начал тендер по продаже активов в Северном море

"Газпром" продаст активы в Северном море, включая долю в СП с Wintershall

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром Интернэшнл Лимитед" (дочерняя компания "Газпрома") запустила тендер по продаже активов в Северном море, включая долю в 50% в совместном предприятии с немецкой Wintershall Dea, следует из материалов компании на электронной площадке "ЭТП Газпромбанк".
"МКООО "Газпром Интернэшнл Лимитед" начала конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море. Соответствующую заявку компания разместила на электронной торговой площадке Газпромбанка. Планируется реализовать 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит", - говорится в сообщении.
 
ГазпромWintershall Deaактивы
 
 
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