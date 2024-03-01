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"Газпром" начал тендер по продаже активов в Северном море

"Газпром" начал тендер по продаже активов в Северном море - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Газпром" начал тендер по продаже активов в Северном море

"Газпром Интернэшнл Лимитед" (дочерняя компания "Газпрома") запустила тендер по продаже активов в Северном море, включая долю в 50% в совместном предприятии с... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T13:04+0300

2024-03-01T13:04+0300

2024-03-01T13:12+0300

газпром

wintershall dea

активы

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром Интернэшнл Лимитед" (дочерняя компания "Газпрома") запустила тендер по продаже активов в Северном море, включая долю в 50% в совместном предприятии с немецкой Wintershall Dea, следует из материалов компании на электронной площадке "ЭТП Газпромбанк". "МКООО "Газпром Интернэшнл Лимитед" начала конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море. Соответствующую заявку компания разместила на электронной торговой площадке Газпромбанка. Планируется реализовать 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит", - говорится в сообщении.

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газпром, wintershall dea, активы