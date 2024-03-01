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В Кремле прокомментировали заявление главы Пентагона о России - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали заявление главы Пентагона о России
В Кремле прокомментировали заявление главы Пентагона о России - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявление главы Пентагона о России
Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном конфликте НАТО с Россией в случае проигрыша Украины являются крайне безответственными, заявил пресс-секретарь | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T13:08+0300
2024-03-01T13:08+0300
дмитрий песков
ллойд остин
нато
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном конфликте НАТО с Россией в случае проигрыша Украины являются крайне безответственными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО."Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана", — прокомментировал Песков журналистам высказывания главы Пентагона.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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дмитрий песков, ллойд остин, нато
Дмитрий Песков, Ллойд Остин, НАТО
13:08 01.03.2024
 
В Кремле прокомментировали заявление главы Пентагона о России

Песков: заявления шефа Пентагона о возможном конфликте НАТО с Россией безответственны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на московский Кремль
Вид на московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном конфликте НАТО с Россией в случае проигрыша Украины являются крайне безответственными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО.
"Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана", — прокомментировал Песков журналистам высказывания главы Пентагона.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
В НАТО оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
10:44
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
Дмитрий ПесковЛлойд ОстинНАТО
 
 
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