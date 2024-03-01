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В Кремле не хотели бы публиковать проект мирного соглашения РФ и Украины
В Кремле не хотели бы публиковать проект мирного соглашения РФ и Украины - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле не хотели бы публиковать проект мирного соглашения РФ и Украины
Мирные переговоры России и Украины прекратились Киевом по инициативе Лондона в 2022 году, Кремль не хотел бы размещать проект текста соответствующего... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:41+0300
2024-03-01T17:41+0300
2024-03-01T17:48+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мирные переговоры России и Украины прекратились Киевом по инициативе Лондона в 2022 году, Кремль не хотел бы размещать проект текста соответствующего соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В ходе общения с журналистами официального представителя Кремля попросили прокомментировать проект российско-украинского мирного договора, опубликованного газетой The Wall Street Journal.Песков отметил, отвечая на вопрос, была ли Россия готова вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей, что в 2022 году были другие условия."В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании", - подчеркнул он.Глава МИД России Сергей Лавров ранее напоминал, что Украина в 2022 году не подписала мирное соглашение с Россией из-за запрета "по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и прочих англосаксов". Об этом также говорил глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
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россия, украина, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле не хотели бы публиковать проект мирного соглашения РФ и Украины
Кремль не хотел бы публиковать проект мирного соглашения РФ и Украины 2022 года
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мирные переговоры России и Украины прекратились Киевом по инициативе Лондона в 2022 году, Кремль не хотел бы размещать проект текста соответствующего соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами официального представителя Кремля попросили прокомментировать проект российско-украинского мирного договора, опубликованного газетой The Wall Street Journal.
Песков отметил, отвечая на вопрос, была ли Россия готова вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей, что в 2022 году были другие условия.
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"В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании", - подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее напоминал, что Украина в 2022 году не подписала мирное соглашение с Россией из-за запрета "по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и прочих англосаксов". Об этом также говорил глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.