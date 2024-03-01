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ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян - 01.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян
ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян - 01.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян
Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:41+0300
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эльвира набиуллина
банк россии
электронный кошелек
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Электронные кошельки пока не попадают под обязательное страхование. И мы будем изучать, как завести электронные кошельки, средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - заявила она, выступая на ежегодной встрече с руководством Банка России.
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эльвира набиуллина, банк россии, электронный кошелек
Эльвира Набиуллина, Банк России, электронный кошелек
17:41 01.03.2024
 
ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян

ЦБ изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Электронные кошельки пока не попадают под обязательное страхование. И мы будем изучать, как завести электронные кошельки, средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - заявила она, выступая на ежегодной встрече с руководством Банка России.
 
Эльвира НабиуллинаБанк Россииэлектронный кошелек
 
 
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