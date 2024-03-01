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ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян

ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян - 01.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян

Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T17:41+0300

2024-03-01T17:41+0300

2024-03-01T17:41+0300

эльвира набиуллина

банк россии

электронный кошелек

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Электронные кошельки пока не попадают под обязательное страхование. И мы будем изучать, как завести электронные кошельки, средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - заявила она, выступая на ежегодной встрече с руководством Банка России.

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эльвира набиуллина, банк россии, электронный кошелек