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ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян
ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян - 01.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян
Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:41+0300
2024-03-01T17:41+0300
2024-03-01T17:41+0300
эльвира набиуллина
банк россии
электронный кошелек
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Электронные кошельки пока не попадают под обязательное страхование. И мы будем изучать, как завести электронные кошельки, средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - заявила она, выступая на ежегодной встрече с руководством Банка России.
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эльвира набиуллина, банк россии, электронный кошелек
Эльвира Набиуллина, Банк России, электронный кошелек
ЦБ изучит распространение страховой защиты на электронные кошельки россиян
ЦБ изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Электронные кошельки пока не попадают под обязательное страхование. И мы будем изучать, как завести электронные кошельки, средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - заявила она, выступая на ежегодной встрече с руководством Банка России.