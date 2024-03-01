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ЦБ призвал внести изменения в ставки взносов в фонд страхования вкладов - 01.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ призвал внести изменения в ставки взносов в фонд страхования вкладов
ЦБ призвал внести изменения в ставки взносов в фонд страхования вкладов - 01.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал внести изменения в ставки взносов в фонд страхования вкладов
ЦБ РФ для повышения привлекательности долгосрочных сбережений предложит ставки взносов банков в фонд страхования вкладов сделать ниже по длинным продуктам, чем... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T13:46+0300
2024-03-01T13:46+0300
эльвира набиуллина
банк россии
банки
страхование вкладов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ для повышения привлекательности долгосрочных сбережений предложит ставки взносов банков в фонд страхования вкладов сделать ниже по длинным продуктам, чем по краткосрочным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Чтобы банки могли предлагать более привлекательные условия по длинным сберегательным продуктам, по ним будет удвоен лимит страхового возмещения - об этом вчера сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.) в своем послании. Дополнительно мы хотим установить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам ниже, чем по краткосрочным", - сказала она, выступая на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.В целом, пор ее словам, банкам нужно удлинять фондирование, привлекать долгосрочные вклады, выпускать облигации, размещать безотзывные сберегательные сертификаты граждан.
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эльвира набиуллина, банк россии, банки, страхование вкладов
Эльвира Набиуллина, Банк России, Банки, страхование вкладов
13:46 01.03.2024
 
ЦБ призвал внести изменения в ставки взносов в фонд страхования вкладов

ЦБ хочет сделать ставки взносов в фонд страхования ниже по длинным вкладам

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ для повышения привлекательности долгосрочных сбережений предложит ставки взносов банков в фонд страхования вкладов сделать ниже по длинным продуктам, чем по краткосрочным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Чтобы банки могли предлагать более привлекательные условия по длинным сберегательным продуктам, по ним будет удвоен лимит страхового возмещения - об этом вчера сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.) в своем послании. Дополнительно мы хотим установить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам ниже, чем по краткосрочным", - сказала она, выступая на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.
В целом, пор ее словам, банкам нужно удлинять фондирование, привлекать долгосрочные вклады, выпускать облигации, размещать безотзывные сберегательные сертификаты граждан.
 
Эльвира НабиуллинаБанк РоссииБанкистрахование вкладов
 
 
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