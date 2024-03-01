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Решетников раскрыл, как послание Путина обеспечит рост ВВП России

Решетников раскрыл, как послание Путина обеспечит рост ВВП России - 01.03.2024, ПРАЙМ

Решетников раскрыл, как послание Путина обеспечит рост ВВП России

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию содержит план действий, который позволит поддержать текущую позитивную динамику ВВП России и... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T17:41+0300

2024-03-01T17:41+0300

2024-03-01T17:41+0300

послание федеральному собранию

максим решетников

россия

ввп

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АБУ-ДАБИ, 1 мар - ПРАЙМ. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию содержит план действий, который позволит поддержать текущую позитивную динамику ВВП России и обеспечить рост экономики на уровне 3% к 2030 году, считает министр экономического развития Максим Решетников. "Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть, с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году. Окончательные цифры по динамике в апреле представим", - сказал Решетников журналистам. Министр отметил, что послание Федеральному собранию, с которым президент выступил в четверг, представляет по сути комплексную программу развития страны до 2030 года. "В нем много треков обозначено. Из того, что особо значимо для экономики - это все, что касается развития экономики предложения. Это трек, связанный с нацпроектом технологического лидерства, достаточно большая повестка заявлена. Здесь в основе лежат собственные технологии, которые должны поддержать экономику предложения - это станкостроение, микроэлектроника, беспилотники и так далее. Это важно для экономики предложения", - отметил Решетников. Он также подчеркнул, что для Минэкономразвития как для отраслевого ведомства ценно то внимание, которое президент уделил вопросу развития туризма. "Поставлены задачи со стороны президента - это значит, что и ресурсы с учетом этого тоже будут выделяться. Мы сейчас нацпроект доделываем", - указал глава Минэкономразвития. Среди других важных для экономики блоков Решетников отметил темы поддержки инвестиций и регионов. Он напомнил, что президент предложил направлять средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. "По поддержке регионов - это и списание задолженности при условии, что регионы будут направлять средства на поддержку инфраструктуры, то о чем регионы просили; и инфраструктурные бюджетные кредиты", - отметил министр. Что касается программы инфраструктурных бюджетных кредитов, рассказал Решетников, то в последние годы она оказывала значимое влияние на инвестиции в регионах. "Регионы особенно в последнее время концентрировали эти средства на проектах по поддержке производства, инфраструктуры, ОЭЗ, промышленных парков и так далее - такая ощутимая поддержка инвесторам оказывалась. И важно, что эта поддержка будет продолжена", - подчеркнул министр. "Важно, что президент поддержал продолжение тех инструментов, которые за эти годы были наработаны. Многие из них сейчас находятся на пике эффективности", - заключил Решетников. ВВП России в 2023 году, по первой оценке Росстата, увеличился на 3,6%. По прогнозу властей, в 2024 году рост экономики замедлится до 2,3% после восстановительного роста прошлого года.

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максим решетников, россия, ввп