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ЦБ беспокоит качество данных, которые банки передают в БКИ
ЦБ беспокоит качество данных, которые банки передают в БКИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ беспокоит качество данных, которые банки передают в БКИ
ЦБ РФ беспокоит невысокое порой качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T13:45+0300
2024-03-01T13:45+0300
2024-03-01T13:49+0300
банк россии
бки
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ беспокоит невысокое порой качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нас беспокоит качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй. Мы навели порядок в качестве отчетности банков, но по качеству данных для бюро кредитных историй мы продолжаем фиксировать значительное количество нарушений", - сказала она, выступая на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.С октября этого года ЦБ вводит единый формат сведений для обмена данными между банками и бюро кредитных историй."Много проблем с качеством данных, которые банки передают в наш "Финцерт"... это один из тех факторов, который мешает добиться перелома в борьбе с социальной инженерией", - добавила она.
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банк россии, бки, эльвира набиуллина
Банк России, БКИ, Эльвира Набиуллина
ЦБ беспокоит качество данных, которые банки передают в БКИ
ЦБ беспокоит качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ беспокоит невысокое порой качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нас беспокоит качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй. Мы навели порядок в качестве отчетности банков, но по качеству данных для бюро кредитных историй мы продолжаем фиксировать значительное количество нарушений", - сказала она, выступая на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.
С октября этого года ЦБ вводит единый формат сведений для обмена данными между банками и бюро кредитных историй.
"Много проблем с качеством данных, которые банки передают в наш "Финцерт"... это один из тех факторов, который мешает добиться перелома в борьбе с социальной инженерией", - добавила она.