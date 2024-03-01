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Доля безналичных платежей в России достигла 83,4 процента

Доля безналичных платежей в России достигла 83,4 процента - 01.03.2024, ПРАЙМ

Доля безналичных платежей в России достигла 83,4 процента

Доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T13:52+0300

2024-03-01T13:52+0300

2024-03-01T13:57+0300

безналичные расчеты

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы подвели итоги за 2023 год, и видим, что доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%, то есть за год выросла сразу на 5,3 процентного пункта. Это один из самых высоких показателей в мире", - сказала она, выступая на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

безналичные расчеты, эльвира набиуллина