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Доля безналичных платежей в России достигла 83,4 процента
Доля безналичных платежей в России достигла 83,4 процента - 01.03.2024, ПРАЙМ
Доля безналичных платежей в России достигла 83,4 процента
Доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T13:52+0300
2024-03-01T13:52+0300
2024-03-01T13:57+0300
безналичные расчеты
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы подвели итоги за 2023 год, и видим, что доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%, то есть за год выросла сразу на 5,3 процентного пункта. Это один из самых высоких показателей в мире", - сказала она, выступая на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.
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безналичные расчеты, эльвира набиуллина
безналичные расчеты, Эльвира Набиуллина
Доля безналичных платежей в России достигла 83,4 процента
Набиуллина: доля безналичных платежей в России по итогам 2023 года составила 83,4 процента
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Мы подвели итоги за 2023 год, и видим, что доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%, то есть за год выросла сразу на 5,3 процентного пункта. Это один из самых высоких показателей в мире", - сказала она, выступая на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.