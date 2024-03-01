https://1prime.ru/20240301/845785810.html
Путин ответил на "вбросы Запада" о российском ядерном оружии в космосе
Путин ответил на "вбросы Запада" о российском ядерном оружии в космосе - 01.03.2024, ПРАЙМ
Путин ответил на "вбросы Запада" о российском ядерном оружии в космосе
Россия не намерена размещать ядерное оружие в космическом пространстве, заявил президент страны Владимир путин на совещании с Советом безопасности РФ. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T13:55+0300
2024-03-01T13:55+0300
2024-03-01T14:30+0300
владимир путин
россия
космос
размещение ядерного оружия в космосе
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия не намерена размещать ядерное оружие в космическом пространстве, заявил президент страны Владимир путин на совещании с Советом безопасности РФ.Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников."Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", - сказал он.Глава государства также предложил обсудить нейтрализацию угроз в околоземном пространстве.В четверг, 29 февраля, Путин, оглашая послание Федеральному собранию, назвал голословные обвинения Запада о ядерном оружии в космосе вбросами.Договор о космосе от 1967 года, который подписала в том числе Россия (СССР), запрещает выводить ядерное оружие за пределы Земли. Как напомнил Путин, Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, однако США более 15 лет блокируют документ.
https://1prime.ru/20240229/845718886.html
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владимир путин, россия, космос, размещение ядерного оружия в космосе
Владимир Путин, РОССИЯ, космос, размещение ядерного оружия в космосе
Путин ответил на "вбросы Запада" о российском ядерном оружии в космосе
Путин заявил, что у России нет планов размещения ядерного оружия в космосе
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия не намерена размещать ядерное оружие в космическом пространстве, заявил президент страны Владимир путин на совещании с Советом безопасности РФ.
Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.
"Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", - сказал он.
Глава государства также предложил обсудить нейтрализацию угроз в околоземном пространстве.
Путин назвал обвинения Запада в адрес России об оружии в космосе вбросом
В четверг, 29 февраля, Путин, оглашая послание Федеральному собранию, назвал голословные обвинения Запада о ядерном оружии в космосе вбросами.
Договор о космосе от 1967 года, который подписала в том числе Россия (СССР), запрещает выводить ядерное оружие за пределы Земли. Как напомнил Путин, Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, однако США более 15 лет блокируют документ.