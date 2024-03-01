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ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом - 01.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:02+0300
2024-03-01T14:02+0300
2024-03-01T14:30+0300
qr-код
пилотный проект
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России."Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками рынка, и в принципе большинство участников подтвердило правильность наших направлений, отметили важность развития цифрового рубля, системы быстрых платежей. Кстати, ассоциация ... тоже вышла с инициативой универсального QR, о чем Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, и мы планируем сделать пилот в этом году", - сказала Скоробогатова.
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qr-код, пилотный проект
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
ЦБ планирует в этом году запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России.
ЦБ беспокоит качество данных, которые банки передают в БКИ
"Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками рынка, и в принципе большинство участников подтвердило правильность наших направлений, отметили важность развития цифрового рубля, системы быстрых платежей. Кстати, ассоциация ... тоже вышла с инициативой универсального QR, о чем Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, и мы планируем сделать пилот в этом году", - сказала Скоробогатова.