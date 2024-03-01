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ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом

ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом - 01.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом

Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T14:02+0300

2024-03-01T14:02+0300

2024-03-01T14:30+0300

qr-код

пилотный проект

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России."Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками рынка, и в принципе большинство участников подтвердило правильность наших направлений, отметили важность развития цифрового рубля, системы быстрых платежей. Кстати, ассоциация ... тоже вышла с инициативой универсального QR, о чем Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, и мы планируем сделать пилот в этом году", - сказала Скоробогатова.

https://1prime.ru/20240301/845785105.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

qr-код, пилотный проект