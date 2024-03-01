https://1prime.ru/20240301/845786692.html

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крыму

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крыму - 01.03.2024, ПРАЙМ

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крыму

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T14:20+0300

2024-03-01T14:20+0300

2024-03-01T14:28+0300

маргарита симоньян

бундесвер

taurus

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.Из текста следует, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года. В нем принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.Обсуждалось нанесение ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту и складу боеприпасов."Я пришел к выводу, что есть две интересные цели — мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше. Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить", — заявил в разговоре один из военных.Фенске заявил, что вопросом планирования атаки активно занимались."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", — следует из текста публикации.В качестве средства доставки ракеты обсуждался истребитель Dassault Rafale."Есть мнение, что Taurus это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale", — сказал один из военных.Вместе с тем, представители бундесвера обсуждали как не стать стороной конфликта."Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта. Я, конечно, немного утрирую, но если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, — это уже участие, мы этого делать не будем", — следует из расшифровки разговора.В качестве выхода был озвучен вариант с обучением украинских военных."Если будет принято такое политическое решение, мы должны сказать, что украинцы должны приехать к нам. Мы в первую очередь должны знать, не является ли такое политическое решение прямым участием в планировании задач, в таком случае обучение будет проходить несколько дольше, они смогут выполнять более сложные задачи, что вполне возможно у них уже есть некоторый опыт и используется высокотехнологичное оборудование. Если есть возможность избежать прямого участия, мы не можем участвовать в планировании задач, делать это в Бюхеле и затем им пересылать - для Германии это "красная линия", — говорится в расшифровке.Кроме того, в бундесвере допустили передачу Украине 100 ракет Taurus, которые могут быть готовы к применению через восемь месяцев."Если сейчас канцлер решит, что мы должны поставлять ракеты, они будут передаваться из бундесвера. Хорошо, но они будут готовы к применению только через восемь месяцев", — заявил в ходе разговора Грефе.При этом Герхартц отметил возможность поставки ста ракет Taurus. "Возможно, 50 — в первом транше, потом, возможно, будет еще один транш в 50 ракет", — сказал он.

https://1prime.ru/20240301/russia-845776298.html

https://1prime.ru/20240301/845770105.html

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маргарита симоньян, бундесвер, taurus