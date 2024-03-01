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Посол Палестины указал Западу на последствия его молчания о Газе - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Посол Палестины указал Западу на последствия его молчания о Газе
Посол Палестины указал Западу на последствия его молчания о Газе - 01.03.2024, ПРАЙМ
Посол Палестины указал Западу на последствия его молчания о Газе
Молчание Запада привело к смерти более ста мирных жителей сектора Газа вследствие удара, сообщил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:36+0300
2024-03-01T14:48+0300
палестина
израиль
сектор газа
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ВЕНА, 1 мар — ПРАЙМ. Молчание Запада привело к смерти более ста мирных жителей сектора Газа вследствие удара, сообщил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи."Вчера мы стали свидетелями резни против гражданского населения, свыше 100 человек были расстреляны израильской стороной... и я бы сказал, что это результат молчания западного мира. И в этой связи нам необходима не гуманитарная пауза, а полное прекращение огня. И нам нужно радикальное увеличение гуманитарной помощи", - указал дипломата.Он добавил, что Газе необходимо сильно увеличить гуманитарную помощь, так как к голодающим людям пропускают лишь несколько грузовиков с провизией.По словам Абдель Шафи, Палестина надеется на искреннее намерение не только Австрии, но и всего Евросоюза сделать все возможное, "чтобы эта война и истребление населения завершилось".Палестинские СМИ сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Отмечается, что 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке, которую образовали они же, когда бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге отметил, что израильские солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы.
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палестина, израиль, сектор газа
ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА
14:36 01.03.2024 (обновлено: 14:48 01.03.2024)
 
Посол Палестины указал Западу на последствия его молчания о Газе

Посол Палестины в Вене: удар по мирным жителям в Газе стал результатом молчания Запада

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов на улице Машталь в Газе
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости
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ВЕНА, 1 мар — ПРАЙМ. Молчание Запада привело к смерти более ста мирных жителей сектора Газа вследствие удара, сообщил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
"Вчера мы стали свидетелями резни против гражданского населения, свыше 100 человек были расстреляны израильской стороной... и я бы сказал, что это результат молчания западного мира. И в этой связи нам необходима не гуманитарная пауза, а полное прекращение огня. И нам нужно радикальное увеличение гуманитарной помощи", - указал дипломата.
Он добавил, что Газе необходимо сильно увеличить гуманитарную помощь, так как к голодающим людям пропускают лишь несколько грузовиков с провизией.
По словам Абдель Шафи, Палестина надеется на искреннее намерение не только Австрии, но и всего Евросоюза сделать все возможное, "чтобы эта война и истребление населения завершилось".
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Палестинские СМИ сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Отмечается, что 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке, которую образовали они же, когда бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге отметил, что израильские солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы.
 
ПАЛЕСТИНАИЗРАИЛЬСЕКТОР ГАЗА
 
 
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