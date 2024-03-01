https://1prime.ru/20240301/845787903.html

Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ

Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ

Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ

Британское правительство предпринимает попытки убедить Берлин поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по российской... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T14:44+0300

2024-03-01T14:44+0300

2024-03-01T14:44+0300

олаф шольц

taurus

всу

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Британское правительство предпринимает попытки убедить Берлин поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по российской территории, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин воздерживается от поставок Украине этих ракет Taurus, так как они способны поражать цели в Москве."Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus правительству в Киеве", — сказано в сообщении.Источники рассказали Bloomberg, что высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно намекали Берлину, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus. Они предлагали несколько компромиссных решений. Так, одним из вариантов был обмен, при котором Лондон мог бы передать Украине свои ракеты Storm Shadow, являющиеся аналогом Taurus, а взамен получил бы немецкие ракеты, сообщает агентство.Разговоры по вопросу отказа Берлина направить Киеву ракеты Taurus произошли на фоне недавних разногласий между Британии и Германии, связанных с заявлениями Шольца. Ранее он сообщил, что ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus, так как для их запуска потребуется помощь на земле со стороны немецких военных. По его словам, такую поддержку ВСУ предоставляют британские и французские военнослужащие.

https://1prime.ru/20240301/845786692.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олаф шольц, taurus, всу