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Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ
Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ
Британское правительство предпринимает попытки убедить Берлин поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по российской... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:44+0300
2024-03-01T14:44+0300
олаф шольц
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Британское правительство предпринимает попытки убедить Берлин поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по российской территории, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин воздерживается от поставок Украине этих ракет Taurus, так как они способны поражать цели в Москве."Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus правительству в Киеве", — сказано в сообщении.Источники рассказали Bloomberg, что высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно намекали Берлину, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus. Они предлагали несколько компромиссных решений. Так, одним из вариантов был обмен, при котором Лондон мог бы передать Украине свои ракеты Storm Shadow, являющиеся аналогом Taurus, а взамен получил бы немецкие ракеты, сообщает агентство.Разговоры по вопросу отказа Берлина направить Киеву ракеты Taurus произошли на фоне недавних разногласий между Британии и Германии, связанных с заявлениями Шольца. Ранее он сообщил, что ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus, так как для их запуска потребуется помощь на земле со стороны немецких военных. По его словам, такую поддержку ВСУ предоставляют британские и французские военнослужащие.
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олаф шольц, taurus, всу
Олаф Шольц, TAURUS, ВСУ
14:44 01.03.2024
 
Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ

Bloomberg: Британия пытается убедить Германию направить Украине ракеты Taurus

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Британское правительство предпринимает попытки убедить Берлин поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по российской территории, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин воздерживается от поставок Украине этих ракет Taurus, так как они способны поражать цели в Москве.
"Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus правительству в Киеве", — сказано в сообщении.
Источники рассказали Bloomberg, что высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно намекали Берлину, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus. Они предлагали несколько компромиссных решений. Так, одним из вариантов был обмен, при котором Лондон мог бы передать Украине свои ракеты Storm Shadow, являющиеся аналогом Taurus, а взамен получил бы немецкие ракеты, сообщает агентство.
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крыму
14:20
Разговоры по вопросу отказа Берлина направить Киеву ракеты Taurus произошли на фоне недавних разногласий между Британии и Германии, связанных с заявлениями Шольца. Ранее он сообщил, что ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus, так как для их запуска потребуется помощь на земле со стороны немецких военных. По его словам, такую поддержку ВСУ предоставляют британские и французские военнослужащие.
 
Олаф ШольцTAURUSВСУ
 
 
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