https://1prime.ru/20240301/845788148.html

Банки стали корректно рекламировать кредиты, заявила Набиуллина

Банки стали корректно рекламировать кредиты, заявила Набиуллина - 01.03.2024, ПРАЙМ

Банки стали корректно рекламировать кредиты, заявила Набиуллина

Реклама кредитов под фантастические ноль процентов исчезла, ЦБ РФ добивается работы по корректному отражению информации банками на сайтах и в мобильных... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T14:48+0300

2024-03-01T14:48+0300

2024-03-01T14:48+0300

россия

кредит

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Реклама кредитов под фантастические ноль процентов исчезла, ЦБ РФ добивается работы по корректному отражению информации банками на сайтах и в мобильных приложениях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Из позитивного - то, что исчезла реклама кредитов под фантастические реально несуществующие ноль процентов, мы с этим боролись и теперь внимательно смотрим за тем, чтобы банки корректно раскрывали информацию о кредитах на сайтах и в мобильных приложениях", - сказала она, выступая на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России. С 23 октября прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать полную стоимость кредита в процентах годовых и дополнительные условия. Закон тем самым запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. В январе этого года вступили в силу нормы закона, которые обязывают кредиторов в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе указывать рядом со ставкой диапазон значений полной стоимости кредита таким же шрифтом.

https://1prime.ru/20240301/845785105.html

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россия, кредит