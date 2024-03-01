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Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина

Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина - 01.03.2024, ПРАЙМ

Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина

Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом сообщает издание ERR. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T14:55+0300

2024-03-01T14:55+0300

2024-03-01T15:06+0300

кая каллас

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом сообщает издание ERR.Ранее Каллас была объявлена в розыск в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что она должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма."Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь", - сказала она и добавила, что не считает выборы в России демократичными.Ранее Каллас заявляла, что Путин якобы пытается передать послание, что Эстония является территорией России. Также она призывала западные государства конфисковать российские активы и передать их Украине до выборов 17 марта.

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кая каллас, россия, владимир путин