https://1prime.ru/20240301/845788798.html
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина - 01.03.2024, ПРАЙМ
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом сообщает издание ERR. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:55+0300
2024-03-01T14:55+0300
2024-03-01T15:06+0300
кая каллас
россия
владимир путин
https://1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_43101cdc536bb6805a57422eed52b964.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом сообщает издание ERR.Ранее Каллас была объявлена в розыск в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что она должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма."Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь", - сказала она и добавила, что не считает выборы в России демократичными.Ранее Каллас заявляла, что Путин якобы пытается передать послание, что Эстония является территорией России. Также она призывала западные государства конфисковать российские активы и передать их Украине до выборов 17 марта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_53009b27f520bf8454cc3f435338dac0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кая каллас, россия, владимир путин
Кая Каллас, РОССИЯ, Владимир Путин
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Премьер Эстонии Каллас отказывается называть Владимира Путина президентом России
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ.
Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом сообщает издание ERR
.
Ранее Каллас была объявлена в розыск в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что она должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
"Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь", - сказала она и добавила, что не считает выборы в России демократичными.
Ранее Каллас заявляла, что Путин якобы пытается передать послание, что Эстония является территорией России. Также она призывала западные государства конфисковать российские активы и передать их Украине до выборов 17 марта.