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Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина - 01.03.2024, ПРАЙМ
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом сообщает издание ERR. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:55+0300
2024-03-01T15:06+0300
кая каллас
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом сообщает издание ERR.Ранее Каллас была объявлена в розыск в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что она должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма."Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь", - сказала она и добавила, что не считает выборы в России демократичными.Ранее Каллас заявляла, что Путин якобы пытается передать послание, что Эстония является территорией России. Также она призывала западные государства конфисковать российские активы и передать их Украине до выборов 17 марта.
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кая каллас, россия, владимир путин
Кая Каллас, РОССИЯ, Владимир Путин
14:55 01.03.2024 (обновлено: 15:06 01.03.2024)
 
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина

Премьер Эстонии Каллас отказывается называть Владимира Путина президентом России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом сообщает издание ERR.
Ранее Каллас была объявлена в розыск в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что она должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
"Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь", - сказала она и добавила, что не считает выборы в России демократичными.
Ранее Каллас заявляла, что Путин якобы пытается передать послание, что Эстония является территорией России. Также она призывала западные государства конфисковать российские активы и передать их Украине до выборов 17 марта.
 
Кая КалласРОССИЯВладимир Путин
 
 
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