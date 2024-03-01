https://1prime.ru/20240301/845788915.html

Медведев потребовал в быстро оптимизировать структуру себестоимости оружия

Медведев потребовал в быстро оптимизировать структуру себестоимости оружия - 01.03.2024, ПРАЙМ

Медведев потребовал в быстро оптимизировать структуру себестоимости оружия

Нужно в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений и особо востребованных средств поражения в ходе специальной военной операции (СВО), | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:00+0300

2024-03-01T15:00+0300

2024-03-01T15:05+0300

впк

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Нужно в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений и особо востребованных средств поражения в ходе специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее он провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения. Соответствующая видеозапись опубликована на странице Медведева в VK. "В самые сжатые сроки нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений, особо востребованных средств поражения и другой военной техники в ходе специальной военной операции", — обратился он к участникам совещания.Медведев также призвал проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений и исключить или свести к минимуму непроизводительные затраты.Он подчеркнул, что ждет от всех участников рабочей группы конкретных результатов. По его словам, для решения поставленных задач будут приняты все необходимые меры."Включая, как мы с вами и говорили до этого, контрольные выезды на предприятия и соответствующую аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах, являющихся ключевыми по этому вопросу", — пояснил зампредседателя Совбеза РФ.Кроме того, Медведев назвал прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил РФ."Эта установка, по сути, такое прямое руководство к действию. Наша с вами группа, образованная на основании соответствующего поручения главы государства - группа по проверке обоснованности ценообразования на продукцию военного назначения - будет этим руководствоваться. Мною подписано распоряжение о вопросах, связанных с работой группы, которое, естественно, вы все получите"— сказал он.

https://1prime.ru/20240229/845746652.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

впк, дмитрий медведев