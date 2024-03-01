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Венгрия экспортировала товаров на рекордную сумму, заявил Сийярто
Венгрия экспортировала товаров на рекордную сумму, заявил Сийярто - 01.03.2024, ПРАЙМ
Венгрия экспортировала товаров на рекордную сумму, заявил Сийярто
Венгрия закрыла 2023 год с рекордным показателем экспорта в 149,2 миллиарда евро и торговым профицитом в 8,84 миллиарда евро, что позволило ей практически... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T15:16+0300
2024-03-01T15:16+0300
2024-03-01T15:17+0300
венгрия
экспорт
рекорд
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БУДАПЕШТ, 1 мар - ПРАЙМ. Венгрия закрыла 2023 год с рекордным показателем экспорта в 149,2 миллиарда евро и торговым профицитом в 8,84 миллиарда евро, что позволило ей практически восполнить экономические потери от энергетического кризиса 2022 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Наша страна никогда не экспортировала столько, сколько в прошлом году, объем экспорта составил 149,2 миллиарда евро, что означает рост на 4,7% по сравнению с показателями годом ранее", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсетях.Он напомнил, что Венгрия находится на 95-м месте среди стран мира по численности населения, при этом по объему экспорта Венгрия вышла на 33-е место, что является "фантастическим результатом"."Возможно, еще более хорошая новость в том, что наш внешнеторговый баланс закрылся с фантастическим профицитом в 3480 миллиардов форинтов (8,84 миллиарда евро)", - сообщил Сийярто, отметив, что такая прибыль от внешней торговли позволила Венгрии практически восполнить экономические потери, вызванные кризисом, связанным с ростом цен на энергоносители в 2022 году.По итогам января, февраля и марта 2023 года годовая инфляция в Венгрии превышала 25%, затем начала снижаться. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в 2022 году поставил перед правительством задачу добиться к концу 2023 года однозначных показателей инфляции. По данным министерства национальной экономики Венгрии, цель была достигнута на два месяца раньше.По данным центрального статистического управления страны, годовая инфляция в январе 2024 года составила 3,8%, а в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7%. В минэкономики Венгрии сообщили, что целью на 2024 год правительство поставило рост экономики на 4%.
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венгрия, экспорт, рекорд
Венгрия экспортировала товаров на рекордную сумму, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия экспортировала товаров на рекордные 149 млн евро в 2023 году
БУДАПЕШТ, 1 мар - ПРАЙМ. Венгрия закрыла 2023 год с рекордным показателем экспорта в 149,2 миллиарда евро и торговым профицитом в 8,84 миллиарда евро, что позволило ей практически восполнить экономические потери от энергетического кризиса 2022 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Наша страна никогда не экспортировала столько, сколько в прошлом году, объем экспорта составил 149,2 миллиарда евро, что означает рост на 4,7% по сравнению с показателями годом ранее", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсетях.
Он напомнил, что Венгрия находится на 95-м месте среди стран мира по численности населения, при этом по объему экспорта Венгрия вышла на 33-е место, что является "фантастическим результатом".
"Возможно, еще более хорошая новость в том, что наш внешнеторговый баланс закрылся с фантастическим профицитом в 3480 миллиардов форинтов (8,84 миллиарда евро)", - сообщил Сийярто, отметив, что такая прибыль от внешней торговли позволила Венгрии практически восполнить экономические потери, вызванные кризисом, связанным с ростом цен на энергоносители в 2022 году.
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По итогам января, февраля и марта 2023 года годовая инфляция в Венгрии превышала 25%, затем начала снижаться. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в 2022 году поставил перед правительством задачу добиться к концу 2023 года однозначных показателей инфляции. По данным министерства национальной экономики Венгрии, цель была достигнута на два месяца раньше.
По данным центрального статистического управления страны, годовая инфляция в январе 2024 года составила 3,8%, а в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7%. В минэкономики Венгрии сообщили, что целью на 2024 год правительство поставило рост экономики на 4%.