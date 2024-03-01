https://1prime.ru/20240301/845789275.html

Венгрия экспортировала товаров на рекордную сумму, заявил Сийярто

Венгрия экспортировала товаров на рекордную сумму, заявил Сийярто - 01.03.2024, ПРАЙМ

Венгрия экспортировала товаров на рекордную сумму, заявил Сийярто

Венгрия закрыла 2023 год с рекордным показателем экспорта в 149,2 миллиарда евро и торговым профицитом в 8,84 миллиарда евро, что позволило ей практически... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:16+0300

2024-03-01T15:16+0300

2024-03-01T15:17+0300

венгрия

экспорт

рекорд

https://1prime.ru/img/84151/55/841515561_0:68:3078:1799_1920x0_80_0_0_0cd0148d6919fedf958852b0a46c734a.jpg

БУДАПЕШТ, 1 мар - ПРАЙМ. Венгрия закрыла 2023 год с рекордным показателем экспорта в 149,2 миллиарда евро и торговым профицитом в 8,84 миллиарда евро, что позволило ей практически восполнить экономические потери от энергетического кризиса 2022 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Наша страна никогда не экспортировала столько, сколько в прошлом году, объем экспорта составил 149,2 миллиарда евро, что означает рост на 4,7% по сравнению с показателями годом ранее", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсетях.Он напомнил, что Венгрия находится на 95-м месте среди стран мира по численности населения, при этом по объему экспорта Венгрия вышла на 33-е место, что является "фантастическим результатом"."Возможно, еще более хорошая новость в том, что наш внешнеторговый баланс закрылся с фантастическим профицитом в 3480 миллиардов форинтов (8,84 миллиарда евро)", - сообщил Сийярто, отметив, что такая прибыль от внешней торговли позволила Венгрии практически восполнить экономические потери, вызванные кризисом, связанным с ростом цен на энергоносители в 2022 году.По итогам января, февраля и марта 2023 года годовая инфляция в Венгрии превышала 25%, затем начала снижаться. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в 2022 году поставил перед правительством задачу добиться к концу 2023 года однозначных показателей инфляции. По данным министерства национальной экономики Венгрии, цель была достигнута на два месяца раньше.По данным центрального статистического управления страны, годовая инфляция в январе 2024 года составила 3,8%, а в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7%. В минэкономики Венгрии сообщили, что целью на 2024 год правительство поставило рост экономики на 4%.

https://1prime.ru/20240227/844599100.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, экспорт, рекорд