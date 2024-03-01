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Глава Минобороны Словакии принял первые истребители F-16, пишет СМИ
Глава Минобороны Словакии принял первые истребители F-16, пишет СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
Глава Минобороны Словакии принял первые истребители F-16, пишет СМИ
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в ходе официальной церемонии принял первые два истребителя F-16, указало издание Dennik N. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T15:20+0300
2024-03-01T15:20+0300
2024-03-01T15:22+0300
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БРАТИСЛАВА, 1 мар — ПРАЙМ. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в ходе официальной церемонии принял первые два истребителя F-16, указало издание Dennik N."Роберт Калиняк на этой неделе в США официально принял первые два истребителя F-16", — говорится в публикации.Поставка закупленных Словакией в США 14 истребителей F-16 должна была начаться в 2022 году, но ее отложили из-за недостаточного количества деталей на предприятиях-изготовителях данных самолетов. В 2022 году Словакия подписала с Польшей и Чехией договор о защите воздушного пространства страны, к которому позже присоединилась Венгрия. До конца 2024 года Братислава может рассчитывать на помощь упомянутых стран.Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо критиковал власти за это, так как не понимает, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.Касательно передачи истребителей МиГ-29, Фицо отметил, что они были переданы с грубым нарушением норм конституции страны.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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словакия, истребители, сша
СЛОВАКИЯ, истребители, Вооружения, США
Глава Минобороны Словакии принял первые истребители F-16, пишет СМИ
Dennik N: глава Минобороны Словакии Калиняк официально принял первые два истребителя F-16
БРАТИСЛАВА, 1 мар — ПРАЙМ. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в ходе официальной церемонии принял первые два истребителя F-16, указало издание Dennik N.
"Роберт Калиняк на этой неделе в США официально принял первые два истребителя F-16", — говорится в публикации.
Поставка закупленных Словакией в США 14 истребителей F-16 должна была начаться в 2022 году, но ее отложили из-за недостаточного количества деталей на предприятиях-изготовителях данных самолетов.
В 2022 году Словакия подписала с Польшей и Чехией договор о защите воздушного пространства страны, к которому позже присоединилась Венгрия. До конца 2024 года Братислава может рассчитывать на помощь упомянутых стран.
В Словакии подсчитали сумму оказанной помощи Украине
Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо критиковал власти за это, так как не понимает, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
Касательно передачи истребителей МиГ-29, Фицо отметил, что они были переданы с грубым нарушением норм конституции страны.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.