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РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на мартовские праздники - 01.03.2024, ПРАЙМ
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РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на мартовские праздники
РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на мартовские праздники - 01.03.2024, ПРАЙМ
РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на мартовские праздники
РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на 7, 8 и 9 марта из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T15:27+0300
2024-03-01T15:27+0300
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сапсан
8 марта
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на 7, 8 и 9 марта из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. "Фиксируем повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период мартовских праздников и назначаем дополнительные "Сапсаны". Из Москвы в Санкт-Петербург: №786 отправлением 7 марта в 21.00 (без остановок); №766 отправлением 8 и 9 марта в 11.40 (без остановок). Из Санкт-Петербурга в Москву: №763 отправлением 7, 8 и 9 марта в 11.00 (без остановок)", - говорится в сообщении. За счет сдвоенных составов РЖД также увеличивают число мест в поездах №777 отправлением 10 марта и №754 - 11 марта.
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ржд, сапсан, 8 марта
РЖД, Сапсан, 8 марта
15:27 01.03.2024
 
РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на мартовские праздники

РЖД назначили дополнительные поезда "Сапсан" на 7, 8 и 9 марта

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСкоростной поезд серии Velaro RUS.
Скоростной поезд серии Velaro RUS. - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на 7, 8 и 9 марта из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания.
"Фиксируем повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период мартовских праздников и назначаем дополнительные "Сапсаны". Из Москвы в Санкт-Петербург: №786 отправлением 7 марта в 21.00 (без остановок); №766 отправлением 8 и 9 марта в 11.40 (без остановок). Из Санкт-Петербурга в Москву: №763 отправлением 7, 8 и 9 марта в 11.00 (без остановок)", - говорится в сообщении.
За счет сдвоенных составов РЖД также увеличивают число мест в поездах №777 отправлением 10 марта и №754 - 11 марта.
 
РЖДСапсан8 марта
 
 
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