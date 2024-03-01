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Медведев прокомментировал разговор офицеров бундесвера стихом 1942 года - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал разговор офицеров бундесвера стихом 1942 года
Медведев прокомментировал разговор офицеров бундесвера стихом 1942 года - 01.03.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал разговор офицеров бундесвера стихом 1942 года
Немцы снова превратились в заклятых врагов России, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя расшифровку записи высокопоставленных... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T15:34+0300
2024-03-01T15:58+0300
германия
дмитрий медведев
крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Немцы снова превратились в заклятых врагов России, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя расшифровку записи высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера об ударе по Крымскому мосту.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала 40-минутную аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост"."Все-таки наши извечные противники — немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям", — написал он в своем Telegram-канале.Он также отметил, что в разговоре офицеры бундесвера не забывают "про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте". По словам Медведева, он не знает, как дипломатическим образом реагировать на запись этого разговора.Медведев также процитировал написанное в 1942 году стихотворение поэта Константина Симонова "Убей его!", отметил, что "лучше, чем поэт, об этом не скажешь".Константин Симонов был советским прозаиком, поэтом, драматургом, военным корреспондентом, журналистом общественным деятелем. Родился в 1915 году в Российской империи. Стихотворение "Убей его!" (Если тебе дорог твой дом...") Симонов написал в 1942 году в период Великой отечественной войны. Произведение опубликовано в газете "Красная звезда" на следующий день после начала Сталинградской битвы. Название стихотворения стало одним из самых известных советских военных лозунгов.
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германия, дмитрий медведев, крымский мост
ГЕРМАНИЯ, Дмитрий Медведев, Крымский мост
15:34 01.03.2024 (обновлено: 15:58 01.03.2024)
 
Медведев прокомментировал разговор офицеров бундесвера стихом 1942 года

Медведев: разговор офицеров бундесвера показал, что немцы снова стали заклятыми врагами

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев принял участие в проекте "Классика и мы"
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© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Немцы снова превратились в заклятых врагов России, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя расшифровку записи высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера об ударе по Крымскому мосту.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала 40-минутную аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
"Все-таки наши извечные противники — немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям", — написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в разговоре офицеры бундесвера не забывают "про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте". По словам Медведева, он не знает, как дипломатическим образом реагировать на запись этого разговора.
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Медведев также процитировал написанное в 1942 году стихотворение поэта Константина Симонова "Убей его!", отметил, что "лучше, чем поэт, об этом не скажешь".
Константин Симонов был советским прозаиком, поэтом, драматургом, военным корреспондентом, журналистом общественным деятелем. Родился в 1915 году в Российской империи. Стихотворение "Убей его!" (Если тебе дорог твой дом...") Симонов написал в 1942 году в период Великой отечественной войны. Произведение опубликовано в газете "Красная звезда" на следующий день после начала Сталинградской битвы. Название стихотворения стало одним из самых известных советских военных лозунгов.
 
ГЕРМАНИЯДмитрий МедведевКрымский мост
 
 
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