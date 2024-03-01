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В Болгарии опасаются роста цен на топливо после отказа от российской нефти

В Болгарии опасаются роста цен на топливо после отказа от российской нефти - 01.03.2024, ПРАЙМ

В Болгарии опасаются роста цен на топливо после отказа от российской нефти

Премьер Болгарии Николай Денков полагает, что есть риск роста цен для потребителей на фоне отказа от российской нефти, однако риска дефицита топлива нет,... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:41+0300

2024-03-01T15:41+0300

2024-03-01T15:41+0300

болгария

цены на бензин

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Премьер Болгарии Николай Денков полагает, что есть риск роста цен для потребителей на фоне отказа от российской нефти, однако риска дефицита топлива нет, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). Запрет на переработку российской нефти на НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе вступает в силу 1 марта. Согласно агентству, во время выступления премьера в парламенте страны Денкову задали вопрос о росте цен на топливо для потребителей на фоне решения по НПЗ. "Да, риск есть. Во-первых, потому что они зависят от цен на нефть на международных рынках. Второе - потому что с переходом на нероссийскую нефть возрастают риски задержек из-за доставки нефти из более отдаленных пунктов назначения", - цитирует агентство премьера, который назвал эти моменты "ожидаемыми". По данным агентства, Денков также заявил, что на данный момент риска дефицита топлива нет, но риски в будущем "всегда есть". "Мы должны знать, что "Лукойл" (НПЗ "Лукойл Нефтохим" - ред.) должен продолжать работать, чтобы не было шокового повышения цен, и поэтому мы боролись. Отныне будет ли последующее повышение (цен на нефть-ред.) зависит, во-первых, от международных рынков, а во-вторых, сможет ли "Лукойл" обеспечить поставки нефти", - цитирует агентство Денкова. Депутаты болгарского парламента 18 декабря сразу в двух чтениях одобрили законопроект о внесении изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер в отношении России, предусматривавший срочное введение запрета на переработку российской нефти на предприятии "Лукойла". В соответствии с этим документом с 1 января заводу в Бургасе запрещено экспортировать многие виды своей продукции, а с 1 марта запрещается заниматься переработкой российской нефти. Инициаторами принятия этого закона стали партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Движение за права и свободы (ДПС). В ноябре они потребовали в трехдневный срок отменить предоставленное ранее Евросоюзом специальное послабление, в соответствии с которым дочерняя компания "Лукойла" могла перерабатывать нефть из РФ на своем заводе в Бургасе. В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года. По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля 2023 года заработал почти 1 миллиард долларов. В свою очередь, "Лукойл" заявил, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом республики. Тем не менее, в связи со стремлением Софии ограничить операции с российской нефтью компания указала, что пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, не исключая возможность продажи бизнеса в этой стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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болгария, цены на бензин