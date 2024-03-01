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Пошлина на экспорт пшеницы снизится с 6 марта

Пошлина на экспорт пшеницы снизится с 6 марта - 01.03.2024, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы снизится с 6 марта

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 марта включительно уменьшится до 3575,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - вырастет до 587,8 рубля за тонну, на... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:44+0300

2024-03-01T15:44+0300

2024-03-01T16:07+0300

россия

пшеница

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 марта включительно уменьшится до 3575,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - вырастет до 587,8 рубля за тонну, на вывоз кукурузы - увеличится до 885,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 239,4 доллара за тонну, на ячмень - 181,0 доллар, на кукурузу - при цене 185,6 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 февраля по 5 марта составляет 3800,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 571 рубль за тонну, на вывоз кукурузы - 828,9 рубля за тонну. "Ставки вывозных таможенных пошлин применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые опубликованы на сайте Минсельхоза 1 марта, действуют с 6 по 12 марта включительно, а те, что будут опубликованы 7 марта, - с 13 по 19 марта", - пояснили в пресс-службе Минсельхоза. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20240228/845693198.html

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россия, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы