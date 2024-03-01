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Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль

Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль - 01.03.2024, ПРАЙМ

Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль

Правительство предоставит организациям, работающим в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов,... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:45+0300

2024-03-01T15:45+0300

2024-03-01T15:56+0300

жкх

новые регионы рф

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство предоставит организациям, работающим в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов, отсрочку по уплате налога на прибыль за 2023 год, также им не будут ограничивать операции по счетам даже при налоговой задолженности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Дополнительно поможем государственным и муниципальным жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим организациям которые работают в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Они получат отсрочку по налогу на прибыль за прошлый год", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Срок отсрочки составит 12 месяцев, после окончания отсрочки налог будет разбиваться на равные части и выплачиваться в течение следующих 12 месяцев.Кроме того, до конца 2024 года операции по банковским счетам таких организаций не будут ограничиваться даже при наличии налоговой задолженности."Принятые меры высвободят предприятиям необходимые оборотные средства и, что важно, тем самым создадут им более комфортные условия для основной деятельности", – сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20240301/845791366.html

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жкх, новые регионы рф