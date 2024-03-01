https://1prime.ru/20240301/845790784.html
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль - 01.03.2024, ПРАЙМ
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль
Правительство предоставит организациям, работающим в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов,... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T15:45+0300
2024-03-01T15:45+0300
2024-03-01T15:56+0300
жкх
новые регионы рф
https://1prime.ru/img/83351/30/833513082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54af9839febf648989605ffaa0c4adbb.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство предоставит организациям, работающим в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов, отсрочку по уплате налога на прибыль за 2023 год, также им не будут ограничивать операции по счетам даже при налоговой задолженности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Дополнительно поможем государственным и муниципальным жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим организациям которые работают в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Они получат отсрочку по налогу на прибыль за прошлый год", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Срок отсрочки составит 12 месяцев, после окончания отсрочки налог будет разбиваться на равные части и выплачиваться в течение следующих 12 месяцев.Кроме того, до конца 2024 года операции по банковским счетам таких организаций не будут ограничиваться даже при наличии налоговой задолженности."Принятые меры высвободят предприятиям необходимые оборотные средства и, что важно, тем самым создадут им более комфортные условия для основной деятельности", – сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20240301/845791366.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83351/30/833513082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a9a240724a822d0fcf84f5919799895.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, новые регионы рф
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль
Мишустин: предприятия ТЭК и ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство предоставит организациям, работающим в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов, отсрочку по уплате налога на прибыль за 2023 год, также им не будут ограничивать операции по счетам даже при налоговой задолженности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Дополнительно поможем государственным и муниципальным жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим организациям которые работают в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Они получат отсрочку по налогу на прибыль за прошлый год", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Срок отсрочки составит 12 месяцев, после окончания отсрочки налог будет разбиваться на равные части и выплачиваться в течение следующих 12 месяцев.
Кроме того, до конца 2024 года операции по банковским счетам таких организаций не будут ограничиваться даже при наличии налоговой задолженности.
Мишустин рассказал об амнистии для бизнеса
"Принятые меры высвободят предприятиям необходимые оборотные средства и, что важно, тем самым создадут им более комфортные условия для основной деятельности", – сказал Мишустин.