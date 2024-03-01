Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль - 01.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240301/845790784.html
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль - 01.03.2024, ПРАЙМ
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль
Правительство предоставит организациям, работающим в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов,... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T15:45+0300
2024-03-01T15:56+0300
жкх
новые регионы рф
https://1prime.ru/img/83351/30/833513082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54af9839febf648989605ffaa0c4adbb.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство предоставит организациям, работающим в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов, отсрочку по уплате налога на прибыль за 2023 год, также им не будут ограничивать операции по счетам даже при налоговой задолженности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Дополнительно поможем государственным и муниципальным жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим организациям которые работают в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Они получат отсрочку по налогу на прибыль за прошлый год", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Срок отсрочки составит 12 месяцев, после окончания отсрочки налог будет разбиваться на равные части и выплачиваться в течение следующих 12 месяцев.Кроме того, до конца 2024 года операции по банковским счетам таких организаций не будут ограничиваться даже при наличии налоговой задолженности."Принятые меры высвободят предприятиям необходимые оборотные средства и, что важно, тем самым создадут им более комфортные условия для основной деятельности", – сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20240301/845791366.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83351/30/833513082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a9a240724a822d0fcf84f5919799895.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
жкх, новые регионы рф
ЖКХ, новые регионы РФ
15:45 01.03.2024 (обновлено: 15:56 01.03.2024)
 
Организации ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль

Мишустин: предприятия ТЭК и ЖКХ в новых регионах получат отсрочку по налогу на прибыль

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖКХ
ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство предоставит организациям, работающим в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов, отсрочку по уплате налога на прибыль за 2023 год, также им не будут ограничивать операции по счетам даже при налоговой задолженности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Дополнительно поможем государственным и муниципальным жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим организациям которые работают в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Они получат отсрочку по налогу на прибыль за прошлый год", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Срок отсрочки составит 12 месяцев, после окончания отсрочки налог будет разбиваться на равные части и выплачиваться в течение следующих 12 месяцев.
Кроме того, до конца 2024 года операции по банковским счетам таких организаций не будут ограничиваться даже при наличии налоговой задолженности.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Мишустин рассказал об амнистии для бизнеса
15:53
"Принятые меры высвободят предприятиям необходимые оборотные средства и, что важно, тем самым создадут им более комфортные условия для основной деятельности", – сказал Мишустин.
 
ЖКХновые регионы РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала