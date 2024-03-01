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Киеву нельзя доверять ракеты Taurus, заявил сенатор - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Киеву нельзя доверять ракеты Taurus, заявил сенатор
Киеву нельзя доверять ракеты Taurus, заявил сенатор - 01.03.2024, ПРАЙМ
Киеву нельзя доверять ракеты Taurus, заявил сенатор
Киевский режим неадекватен, может "шмальнуть" ракетами туда, куда Запад запрещает, ему нельзя доверять Taurus. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T15:46+0300
2024-03-01T15:46+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Киевский режим неадекватен, может "шмальнуть" ракетами туда, куда Запад запрещает, ему нельзя доверять Taurus. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку оказавшейся в ее распоряжении аудиозаписи, на которой четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, обсуждали поставки Украине ракет Taurus и атаку на Крымский мост.Бондарев, комментируя агентству РИА Новости содержание разговора, отметил, что нанесение ракетами большой дальности ударов по российской территории приведет к эскалации конфликта. По его словам, Россия получит моральное право ударить в ответ, его опасается канцлер Германии Олаф Шольц, поэтому и затягивает передачу ракет."Бандеровцам доверять такое вооружение нельзя: они неадекватны и могут им "шмальнуть" даже туда, куда им запретят их западные кураторы. Я думаю, что решение Шольца негласно поддерживают лидеры всех стран ЕС", - заключил Бондарев.TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглубленных целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
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россия, украина, taurus
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, TAURUS
15:46 01.03.2024
 
Киеву нельзя доверять ракеты Taurus, заявил сенатор

Бондарев: Киеву нельзя доверять Taurus, они "шмальнут" даже туда, куда запретят

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Киевский режим неадекватен, может "шмальнуть" ракетами туда, куда Запад запрещает, ему нельзя доверять Taurus. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.
Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку оказавшейся в ее распоряжении аудиозаписи, на которой четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, обсуждали поставки Украине ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Бондарев, комментируя агентству РИА Новости содержание разговора, отметил, что нанесение ракетами большой дальности ударов по российской территории приведет к эскалации конфликта.
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По его словам, Россия получит моральное право ударить в ответ, его опасается канцлер Германии Олаф Шольц, поэтому и затягивает передачу ракет.
"Бандеровцам доверять такое вооружение нельзя: они неадекватны и могут им "шмальнуть" даже туда, куда им запретят их западные кураторы. Я думаю, что решение Шольца негласно поддерживают лидеры всех стран ЕС", - заключил Бондарев.
TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглубленных целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАTAURUS
 
 
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