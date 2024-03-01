https://1prime.ru/20240301/845790873.html

Киеву нельзя доверять ракеты Taurus, заявил сенатор

Киеву нельзя доверять ракеты Taurus, заявил сенатор - 01.03.2024, ПРАЙМ

Киеву нельзя доверять ракеты Taurus, заявил сенатор

Киевский режим неадекватен, может "шмальнуть" ракетами туда, куда Запад запрещает, ему нельзя доверять Taurus. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:46+0300

2024-03-01T15:46+0300

2024-03-01T15:46+0300

вооружения

россия

украина

taurus

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Киевский режим неадекватен, может "шмальнуть" ракетами туда, куда Запад запрещает, ему нельзя доверять Taurus. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку оказавшейся в ее распоряжении аудиозаписи, на которой четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, обсуждали поставки Украине ракет Taurus и атаку на Крымский мост.Бондарев, комментируя агентству РИА Новости содержание разговора, отметил, что нанесение ракетами большой дальности ударов по российской территории приведет к эскалации конфликта. По его словам, Россия получит моральное право ударить в ответ, его опасается канцлер Германии Олаф Шольц, поэтому и затягивает передачу ракет."Бандеровцам доверять такое вооружение нельзя: они неадекватны и могут им "шмальнуть" даже туда, куда им запретят их западные кураторы. Я думаю, что решение Шольца негласно поддерживают лидеры всех стран ЕС", - заключил Бондарев.TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглубленных целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

https://1prime.ru/20240301/845776769.html

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россия, украина, taurus