https://1prime.ru/20240301/845791366.html

Мишустин рассказал об амнистии для бизнеса

Мишустин рассказал об амнистии для бизнеса - 01.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал об амнистии для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул важность того, чтобы у них не было стимула дробить свой бизнес. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:53+0300

2024-03-01T15:53+0300

2024-03-01T16:11+0300

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул важность того, чтобы у них не было стимула дробить свой бизнес. "Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти, ну и соответственно у них не было бы стимулов для таких компаний дробить свой бизнес", - сказал он на заседании правительства. По словам Мишустина, правительство и парламент проработают параметры амнистии для некрупного бизнеса."Совместно с парламентариями нам предстоит проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, где при фактическом росте бизнеса использовали схемы налоговой оптимизации. Также со следующего года предусмотреть механизм плавного увеличения нагрузки для организаций, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую", - сообщил он и подчеркнул, что улучшение делового климата в стране остается одним из приоритетов.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил кабмину совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

https://1prime.ru/20240229/845729173.html

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михаил мишустин