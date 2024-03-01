Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода - 01.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240301/845792938.html
ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода
ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода - 01.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода
ЦБ РФ в рамках использования универсального QR-кода для оплаты покупок не предполагает устанавливать ограничения по комиссиям платежных решений банков, сообщила | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:19+0300
2024-03-01T16:22+0300
qr-код
комиссия
банк россии
https://1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ в рамках использования универсального QR-кода для оплаты покупок не предполагает устанавливать ограничения по комиссиям платежных решений банков, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы не предполагаем на все коммерческие пэи каким-то образом устанавливать ограничения по комиссиям, у нас есть тарифы по СБП, они известны рынку",- сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России. Она отметила, что универсальный QR-код - это некий стандарт технологический, когда человек может через мобильное приложение любого банка считать QR-код и дальше он сам будет выбирать, через какой банк ему удобнее оплатить. Ранее в пятницу Скоробогатова заявила, что Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом.
https://1prime.ru/20240229/sber-845708757.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
qr-код, комиссия, банк россии
QR-код, комиссия, Банк России
16:19 01.03.2024 (обновлено: 16:22 01.03.2024)
 
ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода

ЦБ не планирует регулировать комиссии банков в рамках платежного универсального QR-кода

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ в рамках использования универсального QR-кода для оплаты покупок не предполагает устанавливать ограничения по комиссиям платежных решений банков, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Мы не предполагаем на все коммерческие пэи каким-то образом устанавливать ограничения по комиссиям, у нас есть тарифы по СБП, они известны рынку",- сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Греф раскритиковал планы ЦБ ввести единый QR-код
Вчера, 11:13
Она отметила, что универсальный QR-код - это некий стандарт технологический, когда человек может через мобильное приложение любого банка считать QR-код и дальше он сам будет выбирать, через какой банк ему удобнее оплатить.
Ранее в пятницу Скоробогатова заявила, что Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом.
 
QR-кодкомиссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала