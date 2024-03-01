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ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода
ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода - 01.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода
ЦБ РФ в рамках использования универсального QR-кода для оплаты покупок не предполагает устанавливать ограничения по комиссиям платежных решений банков, сообщила | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:19+0300
2024-03-01T16:19+0300
2024-03-01T16:22+0300
qr-код
комиссия
банк россии
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ в рамках использования универсального QR-кода для оплаты покупок не предполагает устанавливать ограничения по комиссиям платежных решений банков, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы не предполагаем на все коммерческие пэи каким-то образом устанавливать ограничения по комиссиям, у нас есть тарифы по СБП, они известны рынку",- сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России. Она отметила, что универсальный QR-код - это некий стандарт технологический, когда человек может через мобильное приложение любого банка считать QR-код и дальше он сам будет выбирать, через какой банк ему удобнее оплатить. Ранее в пятницу Скоробогатова заявила, что Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом.
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qr-код, комиссия, банк россии
QR-код, комиссия, Банк России
ЦБ не планирует регулировать комиссии в рамках платежного QR-кода
ЦБ не планирует регулировать комиссии банков в рамках платежного универсального QR-кода
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ в рамках использования универсального QR-кода для оплаты покупок не предполагает устанавливать ограничения по комиссиям платежных решений банков, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Мы не предполагаем на все коммерческие пэи каким-то образом устанавливать ограничения по комиссиям, у нас есть тарифы по СБП, они известны рынку",- сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.
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Она отметила, что универсальный QR-код - это некий стандарт технологический, когда человек может через мобильное приложение любого банка считать QR-код и дальше он сам будет выбирать, через какой банк ему удобнее оплатить.
Ранее в пятницу Скоробогатова заявила, что Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом.