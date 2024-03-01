https://1prime.ru/20240301/845793051.html

Руководство Германии "осатанело", заявила Захарова

Руководство Германии "осатанело", заявила Захарова - 01.03.2024, ПРАЙМ

Руководство Германии "осатанело", заявила Захарова

Немецкие власти, желая "бомбить Крымский мост" и передать Украине новые ракеты, ссылаются на опыт Третьего рейха, написала в Telegram официальный представитель... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T16:20+0300

2024-03-01T16:20+0300

2024-03-01T16:20+0300

мария захарова

германия

крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Немецкие власти, желая "бомбить Крымский мост" и передать Украине новые ракеты, ссылаются на опыт Третьего рейха, написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, сославшись на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus.Соответствующий текст появился в российских СМИ в тот же день."Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!", - прокомментировала публикацию Захарова.Крымский мост, также Керченский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов.

https://1prime.ru/20240301/845790873.html

германия

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мария захарова, германия, крымский мост