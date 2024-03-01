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Назван срок внесения в Госдуму законопроекта о безотзывных вкладах
Назван срок внесения в Госдуму законопроекта о безотзывных вкладах - 01.03.2024, ПРАЙМ
Назван срок внесения в Госдуму законопроекта о безотзывных вкладах
Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах будет внесен в Госдуму в марте после праздников, сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:33+0300
2024-03-01T16:33+0300
2024-03-01T16:33+0300
госдума
законопроект
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах будет внесен в Госдуму в марте после праздников, сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России. "Мы в ближайшее время, в марте после праздников внесем законопроект, который должен простимулировать такие вклады, но они должны быть, с нашей точки зрения, безотзывными - первое, второе - они должны быть большей суммой защищены системой страхования вкладов",- сказал он. Аксаков еще в 2022 году сообщал о подготовке законопроекта о безотзывных долгосрочных вкладах - сроком от трех лет - под более высокий процент. Безотзывные вклады не позволяют досрочно снять часть средств или закрыть счет - для этого нужно дождаться окончания срока договора. Сегодня в РФ таких вкладов нет. Вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому требованию. В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом, по словам президента, средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам в банках. Ранее в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки взносов банков в фонд страхования вкладов по длинным продуктам планируется сделать ниже, чем по краткосрочным для повышения привлекательности долгосрочных сбережений. По ее словам, банкам нужно удлинять фондирование, привлекать долгосрочные вклады, выпускать облигации, размещать безотзывные сберегательные сертификаты граждан.
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госдума, законопроект
Назван срок внесения в Госдуму законопроекта о безотзывных вкладах
Аксаков: законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах планируется внести в ГД в марте
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах будет внесен в Госдуму в марте после праздников, сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.
"Мы в ближайшее время, в марте после праздников внесем законопроект, который должен простимулировать такие вклады, но они должны быть, с нашей точки зрения, безотзывными - первое, второе - они должны быть большей суммой защищены системой страхования вкладов",- сказал он.
Аксаков еще в 2022 году сообщал о подготовке законопроекта о безотзывных долгосрочных вкладах - сроком от трех лет - под более высокий процент. Безотзывные вклады не позволяют досрочно снять часть средств или закрыть счет - для этого нужно дождаться окончания срока договора. Сегодня в РФ таких вкладов нет. Вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому требованию.
В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом, по словам президента, средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам в банках.
Разверните ваши вклады: когда выгодно привязать их к ставке ЦБ
Ранее в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки взносов банков в фонд страхования вкладов по длинным продуктам планируется сделать ниже, чем по краткосрочным для повышения привлекательности долгосрочных сбережений. По ее словам, банкам нужно удлинять фондирование, привлекать долгосрочные вклады, выпускать облигации, размещать безотзывные сберегательные сертификаты граждан.