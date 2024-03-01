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На Украине отчитались о рекордном экспорте зерна по "зерновому коридору"

На Украине отчитались о рекордном экспорте зерна по "зерновому коридору" - 01.03.2024, ПРАЙМ

На Украине отчитались о рекордном экспорте зерна по "зерновому коридору"

Экспорт агропродукции по временному коридору из черноморских портов Украины в феврале достиг рекордных 8 миллионов тонн, заявил министр инфраструктуры страны... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T16:36+0300

2024-03-01T16:36+0300

2024-03-01T16:44+0300

украина

агропродукция

зерновая сделка

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Экспорт агропродукции по временному коридору из черноморских портов Украины в феврале достиг рекордных 8 миллионов тонн, заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков."Грузооборот портов "Большой Одессы" (собственно Одессы, а также Черноморска и Южного - ред.) в самом коротком месяце года составил 8 миллионов тонн, из которых 5,2 – продукция украинских аграриев", - приводит слова Кубракова Telegram-канал возглавляемого им министерства.Он отметил, что более 90% всего агроэкспорта идет через три черноморских порта, а также через дунайские порты. По его данным, объем экспорта с момента начала работы коридора достиг уже 28 миллионов тонн, из которых 19 миллионов тонн составляют зерновые и масличные культуры. Утверждается, что грузы следуют в 42 страны.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года.

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украина, агропродукция, зерновая сделка