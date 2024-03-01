https://1prime.ru/20240301/845794195.html

Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти

Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти - 01.03.2024, ПРАЙМ

Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти

Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Novinite. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T16:37+0300

2024-03-01T16:37+0300

2024-03-01T17:17+0300

болгария

россия

поставки нефти

https://1prime.ru/img/76346/67/763466722_0:208:3984:2449_1920x0_80_0_0_4b4d3db461de07fb911cb5c166ff3aa0.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Novinite. "С1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива", - сказано в сообщении.Болгария изначально намеревалась пользоваться российским "черным золотом" до конца 2024 года. Однако парламентарии приняли решение сократить срок во избежание "прямого финансирования из России на фоне продолжающейся геополитической напряженности". В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.

https://1prime.ru/20240301/845790364.html

болгария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

болгария, россия, поставки нефти