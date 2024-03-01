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Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти
Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти - 01.03.2024, ПРАЙМ
Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти
Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Novinite. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:37+0300
2024-03-01T17:17+0300
болгария
россия
поставки нефти
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Novinite. "С1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива", - сказано в сообщении.Болгария изначально намеревалась пользоваться российским "черным золотом" до конца 2024 года. Однако парламентарии приняли решение сократить срок во избежание "прямого финансирования из России на фоне продолжающейся геополитической напряженности". В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
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болгария, россия, поставки нефти
БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, поставки нефти
16:37 01.03.2024 (обновлено: 17:17 01.03.2024)
 
Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти

Novinite: Болгария с 1 марта официально прекратила использование и импорт нефти из РФ

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Novinite.
"С1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива", - сказано в сообщении.
Болгария изначально намеревалась пользоваться российским "черным золотом" до конца 2024 года. Однако парламентарии приняли решение сократить срок во избежание "прямого финансирования из России на фоне продолжающейся геополитической напряженности".
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
В Болгарии опасаются роста цен на топливо после отказа от российской нефти
15:41
В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
 
БОЛГАРИЯРОССИЯпоставки нефти
 
 
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