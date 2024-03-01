https://1prime.ru/20240301/845794195.html
Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти
Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти - 01.03.2024, ПРАЙМ
Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти
Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Novinite. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:37+0300
2024-03-01T16:37+0300
2024-03-01T17:17+0300
болгария
россия
поставки нефти
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Novinite. "С1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива", - сказано в сообщении.Болгария изначально намеревалась пользоваться российским "черным золотом" до конца 2024 года. Однако парламентарии приняли решение сократить срок во избежание "прямого финансирования из России на фоне продолжающейся геополитической напряженности". В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
https://1prime.ru/20240301/845790364.html
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болгария, россия, поставки нефти
БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, поставки нефти
Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти
Novinite: Болгария с 1 марта официально прекратила использование и импорт нефти из РФ
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Novinite.
"С1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива", - сказано в сообщении.
Болгария изначально намеревалась пользоваться российским "черным золотом" до конца 2024 года. Однако парламентарии приняли решение сократить срок во избежание "прямого финансирования из России на фоне продолжающейся геополитической напряженности".
В Болгарии опасаются роста цен на топливо после отказа от российской нефти
В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.