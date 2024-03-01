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В Аргентине отметили рост значимости России для стран Латинской Америки

В Аргентине отметили рост значимости России для стран Латинской Америки - 01.03.2024, ПРАЙМ

В Аргентине отметили рост значимости России для стран Латинской Америки

Важность России для Латинская Америка становится все более важной для России, регион должен увидеть положительные моменты от связей с ней. Об этом заявил... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T16:43+0300

2024-03-01T16:43+0300

2024-03-01T17:28+0300

россия

латинская америка

международные отношения

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - ПРАЙМ. Важность России для Латинская Америка становится все более важной для России, регион должен увидеть положительные моменты от связей с ней. Об этом заявил агентству РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.Ранее 29 февраля российский президент Владимир Путин заявил, оглашая послание Федеральному собранию, что необходимо искать новые точки соприкосновения с латиноамериканскими странами."Важность России для латиноамериканского региона с каждым разом все более заметна. Это можно видеть на примере отношений между Боливией и Россией, которые обозначены развитием и взаимной выгодой", - сказал Ламеса.По его словам, о росте значимости региона для России говорит взаимодействие страны с такими государствами, как Куба, Никарагуа, Венесуэла. Ламеса призвал другие страны Латинской Америки увидеть выгоду от взаимоотношений с Россией, которые строятся на логике, абсолютно отличной от европейской и американской.

https://1prime.ru/20240222/843141168.html

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россия, латинская америка, международные отношения