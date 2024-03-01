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Запрет VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
Запрет VPN в России не планируется, заявил Хинштейн - 01.03.2024, ПРАЙМ
Запрет VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
Введение в России запрета VPN не планируется, заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:49+0300
2024-03-01T16:49+0300
2024-03-01T17:10+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Введение в России запрета VPN не планируется, заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. Соответствующее видео размещено в Telegram."Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно", — сказал Хинштейн.Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта в России начнет действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным сайтам.VPN, или виртуальная частная сеть, создает частное сетевое подключение между устройствами с помощью Интернета. Сети VPN используются для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям. Принцип их работы заключается в маскировании IP-адресов пользователей и шифровании данных, в результате чего пользователи, не имеющие разрешения на получение таких данных, не смогут их прочесть.
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vpn, александр хинштейн, россия
VPN, Александр Хинштейн, РОССИЯ
Запрет VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
Хинштейн заявил, что запрещать VPN в России не планируется
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Введение в России запрета VPN не планируется, заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
Соответствующее видео размещено в Telegram.
"Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно", — сказал Хинштейн.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта в России начнет действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным сайтам.
IT-эксперт раскрыл, чем опасно внезапное отключение интернета
VPN, или виртуальная частная сеть, создает частное сетевое подключение между устройствами с помощью Интернета. Сети VPN используются для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям. Принцип их работы заключается в маскировании IP-адресов пользователей и шифровании данных, в результате чего пользователи, не имеющие разрешения на получение таких данных, не смогут их прочесть.