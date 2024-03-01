https://1prime.ru/20240301/845803624.html

"Точечное возмездие": Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу ФРГ

"Точечное возмездие": Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу ФРГ - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Точечное возмездие": Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу ФРГ

В ответ на поставку ВСУ Taurus по заводу в ФРГ можно было бы ударить "Кинжалом", заявил агентству РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T16:59+0300

2024-03-01T16:59+0300

2024-03-01T17:06+0300

россия

украина

ракеты

https://1prime.ru/img/84206/44/842064423_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_1f16b552afd507a3e172f62e89423e02.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В ответ на поставку ВСУ Taurus по заводу в ФРГ можно было бы ударить "Кинжалом", заявил агентству РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Коротченко отметил, что передача этих ракет Киеву будет расценена как эскалация текущего конфликта."[...] Если такое случится, надо отчетливо понимать, что это будет не нападением России на страну-члена НАТО, а акцией точечного возмездия разового характера в ответ на поставку крылатых ракет Taurus из Германии на Украину, а, следовательно, тут не может быть задействована статья о коллективной обороне альянса", — уточнил агентству эксперт. В марте 2018 российский президент Владимир Путин объявил о создании передового авиационного комплекса "Кинжал", предполагающего использование гиперзвуковых аэробаллистических ракет. Ракеты способны атаковать цели, находящиеся на расстоянии более двух тысяч километров. Боевая часть ракеты имеет массу 500 килограммов и может наводиться при помощи российской спутниковой системы ГЛОНАСС, а также навигационного устройства ГСН, установленного на самой ракете.

https://1prime.ru/20240301/845786692.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, ракеты