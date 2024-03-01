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"Точечное возмездие": Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу ФРГ
"Точечное возмездие": Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу ФРГ - 01.03.2024, ПРАЙМ
"Точечное возмездие": Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу ФРГ
В ответ на поставку ВСУ Taurus по заводу в ФРГ можно было бы ударить "Кинжалом", заявил агентству РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:59+0300
2024-03-01T16:59+0300
2024-03-01T17:06+0300
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В ответ на поставку ВСУ Taurus по заводу в ФРГ можно было бы ударить "Кинжалом", заявил агентству РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Коротченко отметил, что передача этих ракет Киеву будет расценена как эскалация текущего конфликта."[...] Если такое случится, надо отчетливо понимать, что это будет не нападением России на страну-члена НАТО, а акцией точечного возмездия разового характера в ответ на поставку крылатых ракет Taurus из Германии на Украину, а, следовательно, тут не может быть задействована статья о коллективной обороне альянса", — уточнил агентству эксперт. В марте 2018 российский президент Владимир Путин объявил о создании передового авиационного комплекса "Кинжал", предполагающего использование гиперзвуковых аэробаллистических ракет. Ракеты способны атаковать цели, находящиеся на расстоянии более двух тысяч километров. Боевая часть ракеты имеет массу 500 килограммов и может наводиться при помощи российской спутниковой системы ГЛОНАСС, а также навигационного устройства ГСН, установленного на самой ракете.
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россия, украина, ракеты
"Точечное возмездие": Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу ФРГ
Коротченко: на Taurus Киеву можно было бы ударить "Кинжалом" по заводу в ФРГ
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В ответ на поставку ВСУ Taurus по заводу в ФРГ можно было бы ударить "Кинжалом", заявил агентству РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Коротченко отметил, что передача этих ракет Киеву будет расценена как эскалация текущего конфликта.
"[...] Если такое случится, надо отчетливо понимать, что это будет не нападением России на страну-члена НАТО, а акцией точечного возмездия разового характера в ответ на поставку крылатых ракет Taurus из Германии на Украину, а, следовательно, тут не может быть задействована статья о коллективной обороне альянса", — уточнил агентству эксперт.
Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крыму
В марте 2018 российский президент Владимир Путин объявил о создании передового авиационного комплекса "Кинжал", предполагающего использование гиперзвуковых аэробаллистических ракет. Ракеты способны атаковать цели, находящиеся на расстоянии более двух тысяч километров. Боевая часть ракеты имеет массу 500 килограммов и может наводиться при помощи российской спутниковой системы ГЛОНАСС, а также навигационного устройства ГСН, установленного на самой ракете.