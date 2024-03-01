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Раскрыто ноу-хау телефонных мошенников, повышающее их шансы на успех - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто ноу-хау телефонных мошенников, повышающее их шансы на успех
Раскрыто ноу-хау телефонных мошенников, повышающее их шансы на успех - 01.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто ноу-хау телефонных мошенников, повышающее их шансы на успех
Телефонные мошенники стали использовать для общения с потенциальной жертвой аудиосообщения со сгенерированным женским голосом и аватаркой симпатичной девушки,... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:12+0300
2024-03-01T17:12+0300
искусственный интеллект
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали использовать для общения с потенциальной жертвой аудиосообщения со сгенерированным женским голосом и аватаркой симпатичной девушки, что может повысить их шансы на успех, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров."Злоумышленники используют сгенерированные записи в схеме FakeDate. Отправляют жертве для большей убедительности голосовые сообщения под видом привлекательной девушки", — сообщил он.Егоров добавил, что с начала 2024 года F.A.C.C.T. зафиксировала еще две новые схемы, в которых мошенники с помощью сервисов искусственного интеллекта подменяли свой голос на тот, от имени которого реализовывали сценарии. В одном детей заставляли передавать курьерам сбережения семьи, используя смоделированный голос родственника. В другом — выдавали себя за руководителей организации и требовали связаться якобы с сотрудником службы безопасности, который затем просил перевести деньги на безопасный счет.По словам аналитика, мошенники заранее разными способами добывают аудиозапись человека, которую обрабатывали через сервисы искусственного интеллекта (ИИ). Получить образец голоса можно, например, через соцсети или видеохостинги либо записать телефонный разговор, добавил Егоров.Он также сообщил, что киберпреступники активно исследуют и применяют возможности ИИ для автоматизации и повышения вероятности успеха атак. Кроме того, "модная тема" нейросетей может быть использована в качестве приманки в фишинговых атаках и мошеннических схемах.
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искусственный интеллект
искусственный интеллект
17:12 01.03.2024
 
Раскрыто ноу-хау телефонных мошенников, повышающее их шансы на успех

Аналитик F.A.C.C.T. Егоров: телефонные мошенники используют нежные женские образы и голоса

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали использовать для общения с потенциальной жертвой аудиосообщения со сгенерированным женским голосом и аватаркой симпатичной девушки, что может повысить их шансы на успех, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.
"Злоумышленники используют сгенерированные записи в схеме FakeDate. Отправляют жертве для большей убедительности голосовые сообщения под видом привлекательной девушки", — сообщил он.
Егоров добавил, что с начала 2024 года F.A.C.C.T. зафиксировала еще две новые схемы, в которых мошенники с помощью сервисов искусственного интеллекта подменяли свой голос на тот, от имени которого реализовывали сценарии. В одном детей заставляли передавать курьерам сбережения семьи, используя смоделированный голос родственника. В другом — выдавали себя за руководителей организации и требовали связаться якобы с сотрудником службы безопасности, который затем просил перевести деньги на безопасный счет.
По словам аналитика, мошенники заранее разными способами добывают аудиозапись человека, которую обрабатывали через сервисы искусственного интеллекта (ИИ). Получить образец голоса можно, например, через соцсети или видеохостинги либо записать телефонный разговор, добавил Егоров.
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Он также сообщил, что киберпреступники активно исследуют и применяют возможности ИИ для автоматизации и повышения вероятности успеха атак. Кроме того, "модная тема" нейросетей может быть использована в качестве приманки в фишинговых атаках и мошеннических схемах.
 
искусственный интеллект
 
 
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