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В Госдуме напомнили, чем заканчиваются атаки немцев на русскую землю - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме напомнили, чем заканчиваются атаки немцев на русскую землю
В Госдуме напомнили, чем заканчиваются атаки немцев на русскую землю - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме напомнили, чем заканчиваются атаки немцев на русскую землю
Атаки немцев на русскую землю в прошлый раз закончились взятием Берлина и разделом Германии, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:19+0300
2024-03-01T17:35+0300
россия
германия
петр толстой
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Атаки немцев на русскую землю в прошлый раз закончились взятием Берлина и разделом Германии, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Хотелось бы напомнить боевитым генералам Люфтваффе, чем в прошлый раз закончились атаки на русскую землю - взятием Берлина и разделом Германии. Не нужно проверять Россию на прочность", — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что при современном уровне вооружений делить будет уже нечего.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus.
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россия, германия, петр толстой
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Петр Толстой
17:19 01.03.2024 (обновлено: 17:35 01.03.2024)
 
В Госдуме напомнили, чем заканчиваются атаки немцев на русскую землю

Толстой: в прошлый раз атаки немцев на русскую землю закончились взятием Берлина

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Атаки немцев на русскую землю в прошлый раз закончились взятием Берлина и разделом Германии, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Хотелось бы напомнить боевитым генералам Люфтваффе, чем в прошлый раз закончились атаки на русскую землю - взятием Берлина и разделом Германии. Не нужно проверять Россию на прочность", — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что при современном уровне вооружений делить будет уже нечего.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯПетр Толстой
 
 
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