https://1prime.ru/20240301/845805131.html
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы - 01.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в текущем году. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:24+0300
2024-03-01T17:24+0300
2024-03-01T17:39+0300
россия
владимир путин
военные сборы
https://1prime.ru/img/84038/31/840383162_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_103501ea9d2bcbfc813e6b3d7209f6df.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в текущем году. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что призыв россиян, пребывающих в запасе, осуществляется в соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".Граждане будут проходить военные сборы в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.Обеспечение связанных с проведением сборов мероприятий поручено правительству России и региональным властям.
https://1prime.ru/20240301/state-845793301.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84038/31/840383162_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_72e34f66eeb23c054377f6308a63b2c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, военные сборы
РОССИЯ, Владимир Путин, военные сборы
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в текущем году.
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что призыв россиян, пребывающих в запасе, осуществляется в соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
Граждане будут проходить военные сборы в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
Обеспечение связанных с проведением сборов мероприятий поручено правительству России и региональным властям.