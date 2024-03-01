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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы - 01.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в текущем году. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:24+0300
2024-03-01T17:39+0300
россия
владимир путин
военные сборы
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в текущем году. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что призыв россиян, пребывающих в запасе, осуществляется в соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".Граждане будут проходить военные сборы в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.Обеспечение связанных с проведением сборов мероприятий поручено правительству России и региональным властям.
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россия, владимир путин, военные сборы
РОССИЯ, Владимир Путин, военные сборы
17:24 01.03.2024 (обновлено: 17:39 01.03.2024)
 
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в текущем году.
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что призыв россиян, пребывающих в запасе, осуществляется в соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
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16:22
Граждане будут проходить военные сборы в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
Обеспечение связанных с проведением сборов мероприятий поручено правительству России и региональным властям.
 
РОССИЯВладимир Путинвоенные сборы
 
 
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