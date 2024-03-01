https://1prime.ru/20240301/845805131.html

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы - 01.03.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в текущем году. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T17:24+0300

2024-03-01T17:24+0300

2024-03-01T17:39+0300

россия

владимир путин

военные сборы

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в текущем году. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что призыв россиян, пребывающих в запасе, осуществляется в соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".Граждане будут проходить военные сборы в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.Обеспечение связанных с проведением сборов мероприятий поручено правительству России и региональным властям.

https://1prime.ru/20240301/state-845793301.html

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россия, владимир путин, военные сборы