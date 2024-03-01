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В АСВ рассказали о возврате средств электронных кошельков "Киви банка"

В АСВ рассказали о возврате средств электронных кошельков "Киви банка" - 01.03.2024, ПРАЙМ

В АСВ рассказали о возврате средств электронных кошельков "Киви банка"

"Уралсиб" не принимает заявления по возврату средств электронных кошельков клиентов "Киви банка", так как они не застрахованы, сообщило Агентство по страхованию | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T17:33+0300

2024-03-01T17:33+0300

2024-03-01T17:33+0300

асв

"киви банк"

электронный кошелек

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Уралсиб" не принимает заявления по возврату средств электронных кошельков клиентов "Киви банка", так как они не застрахованы, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). С 29 февраля АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб". "Обращаем внимание, что денежные средства для отправления/получения переводов без открытия счета (через Qiwi Кошельки, по системе Contact), а также средства на счетах остальных юридических лиц (не относящихся к малым предприятиям и социальным НКО) не подлежат страхованию и страховое возмещение по ним не выплачивается... Заявления на возврат незастрахованных средств банком-агентом ПАО "Банк Уралсиб" не принимаются и не рассматриваются", - говорится в сообщении. Агентство напоминает, что к застрахованным обязательствам банка относятся остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах всех физлиц, индивидуальных предпринимателей и ряда юрлиц в пределах 1,4 миллиона рублей. "Кроме того, АСВ работает над возможностью подачи требования кредитора через личный кабинет платежного сервиса Qiwi", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20240301/bank-845804313.html

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асв, "киви банк", электронный кошелек