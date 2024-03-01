https://1prime.ru/20240301/845806841.html

Канада ограничит косвенный импорт российских алмазов

Канада ограничит косвенный импорт российских алмазов - 01.03.2024, ПРАЙМ

Канада ограничит косвенный импорт российских алмазов

Канада введет ограничение для косвенного импорта российских алмазов, сообщил МИД страны. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T17:48+0300

2024-03-01T17:48+0300

2024-03-01T17:48+0300

канада

алмазы

санкции против рф

https://1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада введет ограничение для косвенного импорта российских алмазов, сообщил МИД страны. В сообщении сказано, что Оттава вместе со странами "Большой семерки" уточняет запрет на импорт российских камней, "дополняя ограничения от декабря косвенным импортом алмазов из РФ". "Любому лицу в Канаде и канадцу за пределами страны запрещено импортировать, покупать или приобретать товары из России или у любого лица в России", — говорится в новой редакции импортных ограничений. В начале февраля также объявил Минфин США. Сообщалось, "запрет на продукцию, ввозимую из РФ, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы". Также с 1 марта власти страны запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата. Запрет также касается изделий с российскими бриллиантами (и в том случае, если их огранка произведена в третьих странах). Кроме того, с 1 марта страны G7 начнут поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. При этом ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, в которой расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен. Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявлял РИА Новости, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли. Глава Минфина РФ Антон Силуанов при этом ранее заявлял, что санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.

https://1prime.ru/20240301/845713976.html

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

канада, алмазы, санкции против рф