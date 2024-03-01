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Канада ограничит косвенный импорт российских алмазов - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Канада ограничит косвенный импорт российских алмазов
Канада ограничит косвенный импорт российских алмазов - 01.03.2024, ПРАЙМ
Канада ограничит косвенный импорт российских алмазов
Канада введет ограничение для косвенного импорта российских алмазов, сообщил МИД страны. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:48+0300
2024-03-01T17:48+0300
канада
алмазы
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада введет ограничение для косвенного импорта российских алмазов, сообщил МИД страны. В сообщении сказано, что Оттава вместе со странами "Большой семерки" уточняет запрет на импорт российских камней, "дополняя ограничения от декабря косвенным импортом алмазов из РФ". "Любому лицу в Канаде и канадцу за пределами страны запрещено импортировать, покупать или приобретать товары из России или у любого лица в России", — говорится в новой редакции импортных ограничений. В начале февраля также объявил Минфин США. Сообщалось, "запрет на продукцию, ввозимую из РФ, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы". Также с 1 марта власти страны запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата. Запрет также касается изделий с российскими бриллиантами (и в том случае, если их огранка произведена в третьих странах). Кроме того, с 1 марта страны G7 начнут поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. При этом ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, в которой расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен. Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявлял РИА Новости, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли. Глава Минфина РФ Антон Силуанов при этом ранее заявлял, что санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.
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канада, алмазы, санкции против рф
КАНАДА, алмазы, санкции против РФ
17:48 01.03.2024
 
Канада ограничит косвенный импорт российских алмазов

МИД Канады: Оттава ограничит косвенный импорт российских алмазов

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада введет ограничение для косвенного импорта российских алмазов, сообщил МИД страны.
В сообщении сказано, что Оттава вместе со странами "Большой семерки" уточняет запрет на импорт российских камней, "дополняя ограничения от декабря косвенным импортом алмазов из РФ".
"Любому лицу в Канаде и канадцу за пределами страны запрещено импортировать, покупать или приобретать товары из России или у любого лица в России", — говорится в новой редакции импортных ограничений.
В начале февраля также объявил Минфин США. Сообщалось, "запрет на продукцию, ввозимую из РФ, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы". Также с 1 марта власти страны запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата. Запрет также касается изделий с российскими бриллиантами (и в том случае, если их огранка произведена в третьих странах).
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Кроме того, с 1 марта страны G7 начнут поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. При этом ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, в которой расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен.
Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявлял РИА Новости, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов при этом ранее заявлял, что санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.
 
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