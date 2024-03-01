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Центробанк не будет применять количественные ограничения к военной ипотеке

Центробанк не будет применять количественные ограничения к военной ипотеке - 01.03.2024, ПРАЙМ

Центробанк не будет применять количественные ограничения к военной ипотеке

Банк России после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке планирует не применять эти меры к военным жилищным кредитам и ипотечным ссудам,... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T18:15+0300

2024-03-01T18:15+0300

2024-03-01T18:15+0300

россия

ипотека

новые регионы рф

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке планирует не применять эти меры к военным жилищным кредитам и ипотечным ссудам, выдаваемым в новых регионах, сообщил замруководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев. Госдума РФ в феврале приняла в первом чтении законопроект, наделяющий ЦБ РФ правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов. ЦБ рассчитывает, что получит новые полномочия с 1 июля 2024 года. "Из лимитов планируем исключить, ну это стандартный наш подход, это военная ипотека, там риски на себя государство берет, все ипотечные кредиты, выданные на новых территориях, там мы наоборот поддерживаем кредитование. И (мы прислушались здесь к банковскому сообществу) планируем исключить из лимитов кредиты на рефинансирование, если рефинансируется кредит заемщика, у которого трудная жизненная ситуация", - сказал Румянцев на встрече банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России. "Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два. Первый касается лимитов на готовое жилье, а второй - на строящееся жилье под залог договоров долевого участия", - рассказал также он. Еще два лимита он назвал запасными, их ЦБ пока не планирует задействовать. Речь идет о кредитах на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и прочие ссуды (потребительские кредиты под залог жилья). Румянцев пояснил, что риски в этих сегментах не носят системного характера и не несут угрозу для финансовой стабильности. Кроме того, по его словам, регулятор собирается ввести отдельный лимит для МФО, чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк выдал кредит и затем "перевесил" его на баланс микрофинансовой организации. Лимиты на ипотечные выдачи будут устанавливаться в зависимости от показателя долговой нагрузки и соотношения величины кредита и стоимости залога и первоначального взноса.

https://1prime.ru/20240301/845784126.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, новые регионы рф