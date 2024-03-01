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Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь
Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь - 01.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь
Минэнерго РФ поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на уголь, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T18:18+0300
2024-03-01T18:18+0300
россия
гибкие экспортные пошлины
уголь
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АЛЖИР, 1 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на уголь, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля, соответствующее постановление подписано. "Минэнерго поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля", - отметил министр. Аналогичные пошлины на вывоз угля действовали с 1 октября 2023 года до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Российское правительство с 1 октября прошлого года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
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россия, гибкие экспортные пошлины, уголь
РОССИЯ, гибкие экспортные пошлины, уголь
18:18 01.03.2024
 
Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь

Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на вывоз угля

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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АЛЖИР, 1 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на уголь, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля, соответствующее постановление подписано.
"Минэнерго поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля", - отметил министр.
Аналогичные пошлины на вывоз угля действовали с 1 октября 2023 года до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления.
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Российское правительство с 1 октября прошлого года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
 
РОССИЯгибкие экспортные пошлиныуголь
 
 
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