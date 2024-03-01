https://1prime.ru/20240301/845807492.html

Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь

Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь - 01.03.2024, ПРАЙМ

Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь

Минэнерго РФ поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на уголь, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T18:18+0300

2024-03-01T18:18+0300

2024-03-01T18:18+0300

россия

гибкие экспортные пошлины

уголь

https://1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg

АЛЖИР, 1 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на уголь, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля, соответствующее постановление подписано. "Минэнерго поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля", - отметил министр. Аналогичные пошлины на вывоз угля действовали с 1 октября 2023 года до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Российское правительство с 1 октября прошлого года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

https://1prime.ru/20240220/843122958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гибкие экспортные пошлины, уголь