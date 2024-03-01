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Время в ситуации на Украине играет в пользу России, заявил Орбан - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Время в ситуации на Украине играет в пользу России, заявил Орбан
Время в ситуации на Украине играет в пользу России, заявил Орбан - 01.03.2024, ПРАЙМ
Время в ситуации на Украине играет в пользу России, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что стоит незамедлительно сесть за стол переговоров, так как время в ситуации на Украине играет в пользу России. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T18:27+0300
2024-03-01T18:28+0300
венгрия
виктор орбан
россия
украина
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что стоит незамедлительно сесть за стол переговоров, так как время в ситуации на Украине играет в пользу России."Хочу прояснить позицию Будапешта по войне (ситуации на Украине). Ввиду того, что здесь (на Анатолийском дипломатическом) форуме нет представителей Евросоюза (ЕС)..., мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры", — отметил Орбан. При этом Орбан уточнил, что в конфликте на Украине Венгрия выступает, исходя исключительно из своих интересов.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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венгрия, виктор орбан, россия, украина
ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, РОССИЯ, УКРАИНА
18:27 01.03.2024 (обновлено: 18:28 01.03.2024)
 
Время в ситуации на Украине играет в пользу России, заявил Орбан

Орбан: время в ситуации на Украине играет в пользу России, срочно нужны мирные переговоры

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что стоит незамедлительно сесть за стол переговоров, так как время в ситуации на Украине играет в пользу России.
"Хочу прояснить позицию Будапешта по войне (ситуации на Украине). Ввиду того, что здесь (на Анатолийском дипломатическом) форуме нет представителей Евросоюза (ЕС)..., мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры", — отметил Орбан.
При этом Орбан уточнил, что в конфликте на Украине Венгрия выступает, исходя исключительно из своих интересов.
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Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ВЕНГРИЯВиктор ОрбанРОССИЯУКРАИНА
 
 
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