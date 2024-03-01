https://1prime.ru/20240301/845808149.html

На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ

На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ - 01.03.2024, ПРАЙМ

На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ

Командование ВСУ не изменило привычную тактику, ценою послужили немалые жертвы, пишет издание "Страна", ссылаясь на украинских военных. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T19:14+0300

2024-03-01T19:14+0300

2024-03-01T19:14+0300

россия

украина

всу

https://1prime.ru/img/82660/81/826608148_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_28afd418214289a4c434342158161538.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Командование ВСУ не изменило привычную тактику, ценою послужили немалые жертвы, пишет издание "Страна", ссылаясь на украинских военных.Речь идет об операции 73 Морского центра специальных операций на Тендровской косе, которая закончилась гибелью спецназовцев."На эту косу не раз были высадки. Много групп успешно выполняли задачи. Но и противник, очевидно, делал выводы. Нельзя пять раз соваться по одному и тому же шаблону. Но командование центра почему-то так не думало и послало группу вновь", — отмечает издание.Указывается, что командование было в курсе, что русские солдаты перехватили информацию, но не изменило план действий. Погибших больше, чем видно по фотографиям, которые выкладывают россияне, — заключили журналисты "Страны".Российские военные за последнюю неделю февраля нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, указало Минобороны.ВС России в ходе той же недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Под контроль взяты населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240229/845711598.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу