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На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ - 01.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ
На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ - 01.03.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ
Командование ВСУ не изменило привычную тактику, ценою послужили немалые жертвы, пишет издание "Страна", ссылаясь на украинских военных. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T19:14+0300
2024-03-01T19:14+0300
россия
украина
всу
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Командование ВСУ не изменило привычную тактику, ценою послужили немалые жертвы, пишет издание "Страна", ссылаясь на украинских военных.Речь идет об операции 73 Морского центра специальных операций на Тендровской косе, которая закончилась гибелью спецназовцев."На эту косу не раз были высадки. Много групп успешно выполняли задачи. Но и противник, очевидно, делал выводы. Нельзя пять раз соваться по одному и тому же шаблону. Но командование центра почему-то так не думало и послало группу вновь", — отмечает издание.Указывается, что командование было в курсе, что русские солдаты перехватили информацию, но не изменило план действий. Погибших больше, чем видно по фотографиям, которые выкладывают россияне, — заключили журналисты "Страны".Российские военные за последнюю неделю февраля нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, указало Минобороны.ВС России в ходе той же недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Под контроль взяты населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
19:14 01.03.2024
 
На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ

Страна.ua: в ВСУ обвинили командование в провале операции на Тендровской косе

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Танки Т-90А
#Танки Т-90А - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Командование ВСУ не изменило привычную тактику, ценою послужили немалые жертвы, пишет издание "Страна", ссылаясь на украинских военных.
Речь идет об операции 73 Морского центра специальных операций на Тендровской косе, которая закончилась гибелью спецназовцев.
"На эту косу не раз были высадки. Много групп успешно выполняли задачи. Но и противник, очевидно, делал выводы. Нельзя пять раз соваться по одному и тому же шаблону. Но командование центра почему-то так не думало и послало группу вновь", — отмечает издание.
Указывается, что командование было в курсе, что русские солдаты перехватили информацию, но не изменило план действий.
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Погибших больше, чем видно по фотографиям, которые выкладывают россияне, — заключили журналисты "Страны".
Российские военные за последнюю неделю февраля нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, указало Минобороны.
ВС России в ходе той же недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Под контроль взяты населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.
Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
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