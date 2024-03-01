https://1prime.ru/20240301/845808328.html

В ЕК объяснили, почему газ из России не запретили в 13-м пакете санкций

В ЕК объяснили, почему газ из России не запретили в 13-м пакете санкций - 01.03.2024, ПРАЙМ

В ЕК объяснили, почему газ из России не запретили в 13-м пакете санкций

Разногласия среди стран-членов Евросоюза не позволили странам блока внести в последний 13-й пакет санкций запрет на российский газ, заявила еврокомиссар по... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T19:25+0300

2024-03-01T19:25+0300

2024-03-01T19:26+0300

санкции против рф

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БРЮССЕЛЬ, 1 мар — ПРАЙМ. Разногласия среди стран-членов Евросоюза не позволили странам блока внести в последний 13-й пакет санкций запрет на российский газ, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. "Чтобы вводить санкции в Европейском союзе, нам нужно единогласие, каждый должен поддержать предложение, и это также причина того, почему до сих пор нет санкций против российского газа. Мы утвердили 13-й пакет санкций против России, но некоторые сырьевые товары не под санкциями, потому что санкции всегда должны посылать ясный сигнал тому, кто их заслуживает", – сказала она на пресс-конференции в Баку, добавив, что санкции должны сильнее бить по тем, против кого они направлены, а не по тем, кто их вводит. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Она также напомнила о цели Евросоюза полностью избавиться от российского газа к 2027 году. ЕС 23 февраля опубликовал детали нового 13-го пакета антироссийских санкций, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список ЕС теперь насчитывает более двух тысяч позиций. Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа. Он уточнил, что в первую очередь речь идет об Австрии, Словакии, Чехии и частично Италии. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента до этого сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце текущего года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240229/845714357.html

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санкции против рф