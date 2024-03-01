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Захарова потребовала от ФРГ объяснить запись разговора офицеров бундесвера - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова потребовала от ФРГ объяснить запись разговора офицеров бундесвера
Захарова потребовала от ФРГ объяснить запись разговора офицеров бундесвера - 01.03.2024, ПРАЙМ
Захарова потребовала от ФРГ объяснить запись разговора офицеров бундесвера
Россия требует от ФРГ объяснений записи разговора офицеров бундесвера, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T20:01+0300
2024-03-01T20:01+0300
россия
германия
мария захарова
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия требует от ФРГ объяснений записи разговора офицеров бундесвера, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - сказала Захарова РИА Новости.Он добавила, что попытки уйти от ответов будут расценены как признание вины.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь.Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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россия, германия, мария захарова
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Мария Захарова
20:01 01.03.2024
 
Захарова потребовала от ФРГ объяснить запись разговора офицеров бундесвера

Захарова: Россия требует от ФРГ объяснений из-за записи разговора офицеров бундесвера

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия требует от ФРГ объяснений записи разговора офицеров бундесвера, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - сказала Захарова РИА Новости.
Он добавила, что попытки уйти от ответов будут расценены как признание вины.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь.
Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯМария Захарова
 
 
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