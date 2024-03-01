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Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России - 01.03.2024, ПРАЙМ
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских ограничительных мер Европейского союза, указано на сайте Федерального совета страны. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T20:27+0300
2024-03-01T20:27+0300
2024-03-01T20:28+0300
швейцария
санкции против рф
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ЖЕНЕВА, 1 мар - ПРАЙМ. Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских ограничительных мер Европейского союза, указано на сайте Федерального совета страны. "Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций, принял решение 29 февраля 2024 года о новых мерах в отношении России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза... Меры вступают в силу 1 марта 2024 года", — говорится в публикации. Швейцария внесла в санкционный список 106 физических лиц и 88 компаний и запретила экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могли бы укрепить российские технологии, еще 27 компаниям. Берн присоединился практически ко всем европейским антироссийским ограничениям с 24 февраля 2022 года, не являясь при этом членом ЕС или НАТО. Общая сумма замороженных резервов и активов российского Центробанка составляет 7,4 миллиарда франков.По словам президента России Владимира Путина, западные санкции нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством.
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швейцария, санкции против рф
ШВЕЙЦАРИЯ, санкции против РФ
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций Евросоюза
ЖЕНЕВА, 1 мар - ПРАЙМ. Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских ограничительных мер Европейского союза, указано на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций, принял решение 29 февраля 2024 года о новых мерах в отношении России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза... Меры вступают в силу 1 марта 2024 года", — говорится в публикации.
Швейцария внесла в санкционный список 106 физических лиц и 88 компаний и запретила экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могли бы укрепить российские технологии, еще 27 компаниям.
В ЕК объяснили, почему газ из России не запретили в 13-м пакете санкций
Берн присоединился практически ко всем европейским антироссийским ограничениям с 24 февраля 2022 года, не являясь при этом членом ЕС или НАТО. Общая сумма замороженных резервов и активов российского Центробанка составляет 7,4 миллиарда франков.
По словам президента России Владимира Путина, западные санкции нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством.