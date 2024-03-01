https://1prime.ru/20240301/845809942.html

Власти утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака

Власти утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака - 01.03.2024, ПРАЙМ

Власти утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака

Правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции в стране, следует из... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T20:38+0300

2024-03-01T20:38+0300

2024-03-01T20:38+0300

россия

оборот табака

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции в стране, следует из соответствующих постановлений, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше такая работа велась в рамках других видов контроля. Так, с 1 марта текущего года Росалкогольтабакконтроль будет следить за ситуацией на предприятиях отрасли. Ведомство должно будет выявлять и пресекать незаконное производство и оборот соответствующей продукции. Кроме того, оно будет контролировать соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции. Отмечается, что специалисты Росалкогольтабакконтроля в своей работе будут использовать инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты, меры стимулирования добросовестности. В свою очередь, проведение контрольных мероприятий включает в себя в том числе выездное обследование и проверку, контрольную закупку и инспекционный визит. Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства", который был принят в июне 2023 года. Также с 1 марта наличие лицензии на производство табачной продукции в рамках усиления контроля за оборотом данной продукции и сырья стало обязательным в России. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции.

https://1prime.ru/20240229/845750028.html

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россия, оборот табака