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Politico раскрыло причину слов Макрона о вводе войск на Украину

Politico раскрыло причину слов Макрона о вводе войск на Украину - 01.03.2024, ПРАЙМ

Politico раскрыло причину слов Макрона о вводе войск на Украину

Заявление президента Франции о вводе войск в Украину должны были "подбодрить" западных лидеров увеличить транши военной помощи Киеву, пишет Politico со ссылкой... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T21:37+0300

2024-03-01T21:37+0300

2024-03-01T21:40+0300

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Заявление президента Франции о вводе войск в Украину должны были "подбодрить" западных лидеров увеличить транши военной помощи Киеву, пишет Politico со ссылкой на французских чиновников.Журналисты издания отмечают, что, по словам одного из представителей Елисейского дворца, французский лидер также хотел намекнуть российской стороне: "не совершайте глупостей".В материале статьи указывается, что заявление Макрона может негативно сказаться в дальнейшем из-за угрозы ядерной войны на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. Европейцы могут отказаться от поддержки Киеву, в то время как последний находится в тяжелом положении из-за нехватки снарядов.Ранее президент Франции заявил о возможной отправке войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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